菇寮變工廠 台中市府勒令搬遷：沒得商量

這像是個種香菇的工寮嗎？台中市經濟發展局昨到霧峰稽查已終止菇寮使用的工廠，發有兩處分別改作日光燈工廠和金屬加工廠使用，已要求租用者搬遷。

經發局長張峯源上午指出，這類型建物位在農地上，依照農地農用之土地使用原則，申請種菇等農用建物符合規範，農業主管機關一般會依照規定核准，但若農產品受市場產量價格影響，轉由市場競爭條件較好的行業來接手此建物經營，如停車，住家，倉庫或者工廠，也因此不為菇寮使用，農業主管機關會廢止菇寮建物使用。

經統計，目前農業局已廢止的菇寮建物許可的120件，有67件疑似工廠。這些建物還是處在農地上，因此前往稽查目前的使用情形。到了現場的確沒看到菇，也沒看到種菇該有的木頭及維持菇類生長的重濕度的噴霧裝置及遮陽措施。

昨天查到兩家轉作他用的分別是做為日光燈工廠，另則是作金屬加工，兩家工廠老闆是在去年向地主承租設廠。但依照規定，105年後設立的農地工廠，需要搬遷到合法用地，沒得商量。

工廠老闆說，給他時間，他會搬遷，但他要跟他下單的其他老闆說，他要搬了，同時交代已有的訂單會之處理。