寶璽建設創辦人梁德煌 發表第五本原創小說

中部知名建商寶璽建設創辦人梁德煌，不僅是台中豪宅的創始者，另一身分更是充滿文學氣息的小說家，今(13)日舉辦個人第五本小說創作《看不見的戰爭 II 對峙》新書發表會，吸引大批寶璽粉絲與小說書迷前往，現場座無虛席。

梁德煌近5年內連續創作《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父》等著作，第四本小說《看不見的戰爭》更曾被喻為猶如東方版的哈利波特。

這次出版最新創作《看不見的戰爭 II 對峙》，收錄三篇中長篇小說，包括「愛貓人咖啡館」、「想念、掛念」及「對峙」，其中的「愛貓人咖啡館」更採用現實與虛幻的交錯寫法，在虛實之間游走，讓讀者感悟「人生如夢，夢如人生」，藉由小說抒寫人生況味。

梁德煌熱愛家庭的形象深植人心，前四本小說創作集皆獻給最摯愛的家人，這次《看不見的戰爭 -對峙》，特別獻給寶璽建設的總經理周白琇和副總經理周白金，感謝姊妹倆秉持其「蓋好房子」的創業初衷，成功打造「零維修」住宅，創造寶璽最大的品牌價值，使寶璽建案熱銷多年。

而最新建案「寶璽天睿」，最近也迅速攻上台中十大豪宅之首。

「寶璽天睿」坐落七期萬坪綠覆的新市政公園旁，擁有燙金門牌府會園道一號，是七期新市政 中心周圍容積最低、棟距最大豪邸，由加拿大國寶建築名師 Michael Green，以及日本神級空間大師片山正通攜手打造。

據內政部實價登錄顯示，最新登錄一筆高樓層戶別，總面積335.9坪，以總價2.6億元，每坪82.8萬元，創下該社區新高單價，社區均價也提升至 67.4萬元，刷新台中豪宅社區均價。

「我本身是讀經濟的，當我開始做建築、蓋房子時，將心比心，絕不希望我的房子將來出問題， 所以要事先預防，因此要求在結構上需提高耐震係數，讓人住得安全，所以我只住自己蓋的房子。」

梁德煌笑說，他創業時，去建築師事務所中挖角最資深的結構審核者，請他到自家公司工作，也要求員工從澆水泥開始到綁鋼筋，每一個動作都必須更紮實、更嚴謹，才創造出現今的寶璽建設，每個建案品質均獲得客戶高度評價與讚賞。