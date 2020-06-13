響應世界捐血日 愛康「血液專車」駛進巨城購物中心

迎接世界衛生組織（WHO）訂定的6月14日世界捐血日，愛康生技於今（13）日新竹巨城購物中心，舉辦「愛康血液專車」活動，除號召粉絲一同挽袖捐血，並邀請多位在地網紅參與，共同響應捐出熱血。

根據血液基金會最新統計，截至6月12日新竹地區部分血液庫存為急缺狀態，呼籲民眾一同挽袖來捐血。愛康生物科技公司執行長何雪帆表示，捐血是一件非常健康、同時兼具公益的善事。很多女性在生理期間，認為身體處於缺血狀態，不適合失去更多血量。但其實只要身體狀態良好、血色素達健康標準，都能為需要的人捐出熱血。這次舉辦捐血活動，就是希望能夠號召愛康的粉絲，貢獻一己之力，穩定當地血液庫存量。

愛康生物科技也邀請新竹在地網紅共襄盛舉，像是經營《Momo spoootlight_小浮誇》的Momo小浮誇、遠從台中來的2020年食尚玩家駐站部落客ㄚ綾綾、FB《儒儒的日常札記》生活部落客儒儒等，也至現場響應活動。MOMO小浮誇說，自己原本就有定期捐血的習慣，也是愛康的粉絲，這次收到邀約義不容辭地就答應，希望透過自身影響力及行動力，讓更多人投入捐血行動。