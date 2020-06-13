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科技部科研火箭管理草案出爐 發射場在屏東旭海

中央社 / 台東縣13日電

晉陞太空科技公司計畫發射商業火箭飛鼠一號，引發國內火箭發射的主管單位權責問題。科技部日前公布科研火箭由其主政，目前火箭發射場選定在屏東旭海，排除台東南田部落。

晉陞科技太空公司計畫在台東南田部落興建火箭發射場，但因土地問題至今未解決，導致火箭發射卡關。主要原因是國內沒有太空產業及火箭發射的管理單位，導致業者無法提出土地變更使用，台東縣政府及業者都希望政府能盡快確定主管的單位。

行政院科技部5月27日發布新聞指出，「現階段探空火箭發射以科研為目的由科技部主政，經科技部、太空中心及與相關部會就火箭發射所涉場設需求、操作流程、安全考量等，蒐集國際經驗及資料，研商相關規範、流程，刻以國家整體發展之角度，研議建置可進行科研探空火箭發射之場域。」

科技部隨後在6月4日預告「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」，並進行預告至6月17日。

草案內容包括「訂定目的」、「適用範圍」、「科研探空火箭發射場使用申請」、「單位權責區分及支援單位」、「地面測試作業管制」、「火箭飛試作業管制」、「飛安事故處置管制作為」及「職業安全衛生管制作為」等8大項。

其中，外界關心的場地問題，草案指出「本規範所稱之火箭發射場，僅適用於屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段（0654段號）0742000及0743000地號之土國有財產署核准本部借用之短期科研火箭發射場域」。

射場管理單位由科技部指定，負責督導與落實飛試作業期間相關管制測試，包括：工作者公共安全衛生、地方主管機關有關協調事項。此外，射場管理單位也擁有因任何安全事項採取緊急任務終止的權責。

另外，在「科研探空火箭發射場使用申請」部分，火箭發射單位應於D－30日前，向科技部提出飛試需求申請，並提供「發射實施計畫申請書」。

科技部長吳政忠6月10日與媒體茶敘時表示，科研方面的火箭發射將由科技部主政，「至於一些商業的我們持續在研擬當中。」

台東縣政府地政處長沈碧恕指出，就科技部預告「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範草案」內容來看，應是針對國家科學研究的發射，由於晉陞是民間公司，是否適用於草案內，縣府會再向中央求證。

她表示，縣政府的立場還是必須等中央正式確定目的事業主管機關後，才會對南田火箭發射場案做後續處理的動作。

對於科技部的科研火箭管理草案，晉陞公司不做回應。

晉陞計畫的火箭發射場地點、台東縣達仁鄉南田村長高富源表示，部落或台東能有一個太空科技產業發展，當然都很歡迎支持，但一開始就是沒有法源依據，導致現在遲遲無法順利進行下去，無論對地方或企業而言，都是煎熬，如果中央訂定相關法令決定發射場域，當然就尊重政府的決定。

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