海悅總座 掌北市不動產代銷公會

海悅國際總經理王俊傑昨（12）日從璞園建築團隊董事長李忠恕手中接下第七屆台北市不動產代銷公會理事長。

他表示，從疫情爆發以來，公會發現疫情實際上對房市影響幾乎是零，加上剛性自住買盤需求支撐，看好下半年房市表現。但仍須提防美中貿易戰影響與後疫情時代經濟恢復狀況。

王俊傑分析，現在國內產業走向，從低利、政府政策面來看，台灣內部影響幾乎是零，公會看好下半年房市，但必須提防兩大變數，第一美中貿易戰長遠來看台灣是受惠者，但「貿易戰一直下去沒有人是贏家」，全球經濟若不會好，台灣即使受惠也有天花板。

第二雖然國內疫情朝解封之路前進，不過原先市場預期的報復性消費，他認為不太可能會出現，主因現在僅少數國家如台灣能控制好疫情，相較之下，全球其他國家像是歐美，因二次疫情爆發危機升高，因此全球經濟恢復的解封之路，恐未如預期來得順遂。

王俊傑表示，台北市不動產代銷公會創立至今共228家會員、421位會員，每年負責約一兆元的代銷金額，並另外創造出3,000億元左右的附加價值，總計貢獻1.3兆元產值，不僅凸顯建築代銷也是啟動內需產業的源頭，更早已超越房屋買賣業者的身分，成為提供建案整體規劃設計、亦能成為通路的產業。

王俊傑指出，接下台北市不動產代銷公會理事長一職後，未來三年希望能加強與產、官、學有更深入的交流，讓政府部門了解「建築代銷」產業的服務範疇，讓不動產相關法規更加完善。

身為政府國策顧問、不動產開發商業公會全聯會榮譽理事長吳寶田昨日表示，房地產是涵蓋層面非常廣的產業，影響台灣經濟深遠。

2019年全國房屋交易量破30萬棟，是2014年以來量能再度站上30萬大關，雖交易量回升，但法規限制非常多，代銷業與不動產開發像連體嬰，關係非常密切，希望大家一起團結、整合影響力，向政府提建言，共同維護投資的環境，讓不動產業恢復興隆。