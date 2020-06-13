聽新聞
test
0:00 / 0:00

海悅總座 掌北市不動產代銷公會

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導
在台北市長柯文哲見證下，海悅國際總經理王俊傑（右）昨（12）日接任第七屆台北市不動產代銷公會理事長。左為第六屆台北市不動產代銷公會前理事長暨璞園建築團隊董事長李忠恕。 記者陳美玲／攝影
在台北市長柯文哲見證下，海悅國際總經理王俊傑（右）昨（12）日接任第七屆台北市不動產代銷公會理事長。左為第六屆台北市不動產代銷公會前理事長暨璞園建築團隊董事長李忠恕。 記者陳美玲／攝影

海悅國際總經理王俊傑昨（12）日從璞園建築團隊董事長李忠恕手中接下第七屆台北市不動產代銷公會理事長。

他表示，從疫情爆發以來，公會發現疫情實際上對房市影響幾乎是零，加上剛性自住買盤需求支撐，看好下半年房市表現。但仍須提防美中貿易戰影響與後疫情時代經濟恢復狀況。

王俊傑分析，現在國內產業走向，從低利、政府政策面來看，台灣內部影響幾乎是零，公會看好下半年房市，但必須提防兩大變數，第一美中貿易戰長遠來看台灣是受惠者，但「貿易戰一直下去沒有人是贏家」，全球經濟若不會好，台灣即使受惠也有天花板。

第二雖然國內疫情朝解封之路前進，不過原先市場預期的報復性消費，他認為不太可能會出現，主因現在僅少數國家如台灣能控制好疫情，相較之下，全球其他國家像是歐美，因二次疫情爆發危機升高，因此全球經濟恢復的解封之路，恐未如預期來得順遂。

王俊傑表示，台北市不動產代銷公會創立至今共228家會員、421位會員，每年負責約一兆元的代銷金額，並另外創造出3,000億元左右的附加價值，總計貢獻1.3兆元產值，不僅凸顯建築代銷也是啟動內需產業的源頭，更早已超越房屋買賣業者的身分，成為提供建案整體規劃設計、亦能成為通路的產業。

王俊傑指出，接下台北市不動產代銷公會理事長一職後，未來三年希望能加強與產、官、學有更深入的交流，讓政府部門了解「建築代銷」產業的服務範疇，讓不動產相關法規更加完善。

身為政府國策顧問、不動產開發商業公會全聯會榮譽理事長吳寶田昨日表示，房地產是涵蓋層面非常廣的產業，影響台灣經濟深遠。

2019年全國房屋交易量破30萬棟，是2014年以來量能再度站上30萬大關，雖交易量回升，但法規限制非常多，代銷業與不動產開發像連體嬰，關係非常密切，希望大家一起團結、整合影響力，向政府提建言，共同維護投資的環境，讓不動產業恢復興隆。

疫情 貿易戰 房市

延伸閱讀

接北市代銷公會理事長 王俊傑：加強產官學交流

海悅股東會通過配發4.5元現金股利 7月13日除息

看好買氣回籠 代銷業：房市有望U型反彈

北台灣代銷市場 跑出黑馬

相關新聞

疫情影響 南亞美國EG廠延後投產

為了迎戰不景氣，南亞大舉投資。正進行中的投資案，總金額高達680億元，最受矚目的美國德州三期EG（乙二醇）擴建案，規劃年...

海悅總座 掌北市不動產代銷公會

海悅國際總經理王俊傑昨（12）日從璞園建築團隊董事長李忠恕手中接下第七屆台北市不動產代銷公會理事長。

南亞衝刺電子材料 獲利添動能

新冠肺炎疫情橫掃，加上市場新增產能大量開出，南亞董事長吳嘉昭昨（12）日坦承旗下化工及聚酯事業營運艱辛，電子材料的部分受...

台中港新建首座離岸風電碼頭達陣 6月底啓用

台灣港務公司台中港務分公司今(12)日宣布，台中港新建首座離岸風電碼頭已完成驗收，預計6月底正式啟用，風場開發商哥本哈根...

東洋以世界大藥廠為目標 要成台灣生技業驕傲

東洋（4105）董事長林全指出，東洋要朝著世界大藥廠的目標挺進，要成為台灣生技業驕傲。

影／賴清德訪淨新科技 期許口罩國家隊打國際盃

新冠肺炎疫情緊繃期間，口罩產量衝到全台第二高的高雄市淨新科技公司，替台灣防疫工作立下汗馬功勞，副總統賴清德今午到場參訪，...

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網，備10萬片醫用口罩，將於下周一（15）日早上開賣；第二波開賣品牌，包含CSD 中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等五大品牌，單片6元起，每會員限購1件。

力麒衝成屋銷售 董座喊讓利10%

力麒（5512）董事長郭淑珍今（12）日談今年房市展望，上半年因新冠肺炎疫情影響，看房人雖降低，但隨疫情趨緩後，5月看房人數、銷售量已回溫，下半年房市表現有望較上半年要好，房價則持穩看待。為衝刺銷量，力麒推案中的各項建案也讓利10%。

SOGO展店腳步不停歇 黃晴雯：新竹以北計畫開兩店

遠百（2903）轉投資太平洋崇光百貨（簡稱SOGO）今（12）日召開股東會，SOGO董事長黃晴雯表示，兩岸拓點計畫「永不暫緩」，台灣計畫在新竹以北開出兩家店，中國大陸的重慶開發案持續進行，期望2022年前開出新店，不再受制於房東，以擁有自己物業為主。

5G正式來臨 東捷資訊著眼「遠距維修」商機

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（12）日召開股東會，會中通過去年財報與盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元。東捷資訊董事長高尚偉表示，去年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，創下營收、獲利雙創新高的優異表現；隨著國內電信龍頭宣布7月5G即將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於公司進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。

家電業第一家！聲寶7月起平均調薪3%

聲寶董事長陳盛沺今日宣布，自7月1日起平均調薪3%，這是家電業第一家在疫情後宣布調薪的企業。

「人流少空櫃高」誠品傳出退出深圳市場？誠品回應了

於2018年12月開業的誠品生活深圳，最近傳出商場人流冷清，出現大規模空舖現象，甚至有商家爆料誠品有意退出華潤萬象天地。...

熱門新聞

整理包／600元藝Fun券怎麼領？用在哪？連同加碼一次看

振興三倍券方案 經濟部核准49家業者名單出爐

玉山金人事異動 黃男州升任玉山銀行董事長

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

三倍券「最殺方案」出爐 有機會倒賺至少5000元

純網銀興起成威脅？ 玉山金總座：市場占比不超過1%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。