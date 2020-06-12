台中軟體園區開發七年 區域房價漲逾55%

與南港、高雄軟體園區並列三大軟體園區的台中軟體園區，啟用至今已有鼎新電腦、銓鼎科技、岳揚智控、網銀國際等60餘家企業廠商進駐；最新市調顯示，在園區開發與企業進駐帶動下，周邊房價上漲已逾55%。

位在台中大里的台中軟體園區，為經濟部加工出口區管理處營運管理，期與北高兩地軟體園區形成西部創新走廊，根據官網最新統計資訊，園區內進駐企業已有60家，已核准事業45家，其中不乏業界龍頭，如成立超過38年的鼎新電腦，在公開發行以上的企業客戶涵蓋率達72%；以及全台最大公車動態系統服務商銓鼎科技。

遊戲大廠網銀國際更是斥資10億元，於台中軟體園區興建樓高10層樓的研發大樓，目前已啟用。

「S1智匯中心」商辦大樓已接近百分百滿租；大買家3D示範基地也陸續有特色文創商家進駐，4樓以上的雲端研發辦公室單位租金約在每坪600至1,200元之間。

園區開發、企業進駐也帶動區域人口移入與房價漲幅，102年至109年4月間，大里區戶數增加了6,510戶，而內政部實價登錄資料顯示，大里區住宅大樓成交均價從每坪12.53萬增漲至每坪19.45萬元，漲幅約在55%。

位在軟體園區第一排、已完工交屋的「精銳軟園一號」，目前仲介待售戶價格每坪約在25萬元上下。另外，位在大里德芳南路上預售新案「沅林築青」開價已站上每坪30萬至35萬元間。

精銳建設行銷經理朱自仁分析，除了產業園區開發、企業進駐之外，74號快速道路增設草湖匝道工程，將對區域房市直接加分作用。據了解，該匝道可直通中山路抵達軟體園區，工程訂今年中取得土地後發包，預計開工30個月後完工。

「精銳軟園一號」稍早舉辦首次區權會，採通訊軟體Line直播開票，既因應防疫需求，也切合新世代客群的數位生活習慣，與台中軟體園區的產業氛圍不謀而合。