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光陽柯俊斌：機車貨物稅是過時稅制

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
KYMCO 長期倡議「貨物稅0%」，今天集團成員一起急呼希望能讓外界正視這個議題，進一步減輕機車族負擔。由左至右企業發言人伍桓廷、柯俊斌執行長、營銷中心協理吳嘉益、營業部黃俊平經理。業者提供
KYMCO 長期倡議「貨物稅0%」，今天集團成員一起急呼希望能讓外界正視這個議題，進一步減輕機車族負擔。由左至右企業發言人伍桓廷、柯俊斌執行長、營銷中心協理吳嘉益、營業部黃俊平經理。業者提供

光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌急呼調降機車貨物稅，減輕機車族的負擔，期望能由現在的17%最少降到5%，最好是取消貨物稅；光陽看好國內總機車市場會有5%的成長率，光陽則挑戰21連霸；至於外銷表現受到疫情影響會比去年少約2成。

柯俊斌指出，KYMCO長期倡議「貨物稅0%」，因為貨物稅是過時稅制，具有奢侈品概念，對勞工階層購車造成龐大負擔，如今立院有兩個提案，一個是取消貨物稅、另一個是把貨物稅率降至5％，均已完成一讀邁向二讀，他都樂觀其成，至少踏出朝貨物稅歸零的目標跨出第一步。

對於今年機車市場銷售，柯俊斌認為，國內總機車市場銷售台數約93萬台，年增率5%；光陽有信心銷售量達31.5萬台、挑戰21連霸；其中，看好環保七期車款銷售，推估今年銷售量占比達60%，另外，光陽的電動車銷售今年也會有不錯表現，統計到6月，電動車的市占率由5月的1.1%提升到11.1%。

至於外銷的部分，柯俊斌也表示，今年受到疫情影響，外銷最慘時出現二個月是零接單的窘境，其中，中南美洲的銷售量影響最明顯，不過，近期歐洲市場開始解封後，訂單回流速相當快，德國5月訂單已經較4月大幅成長，希臘、荷蘭訂單也都開始回升，然而受到有二個月沒有接單影響，還是估外銷市場的年度銷售將下滑2成。

針對今年米蘭參展計畫，義大利的米蘭一直是光陽外銷很重要的地區，所以每年米蘭機車大展光陽都不會缺席，雖然展覽還沒有宣布取消，然而考量到參觀人數及展出效益，今年米蘭機車大展，光陽決定今年缺席車展。

柯俊斌表示，今年雖然受到疫情影響，光陽累計前5月台灣的銷售仍呈現小成長，看好下半年汽車汰舊換新的換車潮，加上歐洲市場訂單已逐步回流中，對今年整體銷售仍具信心，雖然上半年外銷接單減少，光陽所有員工都仍正常上班，如果下半年外銷市場訂單上來，則可望重回加班常態。

光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌看好國內總機車市場會有5%的成長率，光陽國內銷售則挑戰21連霸。黃淑惠攝
光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌看好國內總機車市場會有5%的成長率，光陽國內銷售則挑戰21連霸。黃淑惠攝

光陽 貨物稅 外銷

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