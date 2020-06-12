光陽柯俊斌：機車貨物稅是過時稅制

光陽工業（KYMCO）執行長柯俊斌急呼調降機車貨物稅，減輕機車族的負擔，期望能由現在的17%最少降到5%，最好是取消貨物稅；光陽看好國內總機車市場會有5%的成長率，光陽則挑戰21連霸；至於外銷表現受到疫情影響會比去年少約2成。

柯俊斌指出，KYMCO長期倡議「貨物稅0%」，因為貨物稅是過時稅制，具有奢侈品概念，對勞工階層購車造成龐大負擔，如今立院有兩個提案，一個是取消貨物稅、另一個是把貨物稅率降至5％，均已完成一讀邁向二讀，他都樂觀其成，至少踏出朝貨物稅歸零的目標跨出第一步。

對於今年機車市場銷售，柯俊斌認為，國內總機車市場銷售台數約93萬台，年增率5%；光陽有信心銷售量達31.5萬台、挑戰21連霸；其中，看好環保七期車款銷售，推估今年銷售量占比達60%，另外，光陽的電動車銷售今年也會有不錯表現，統計到6月，電動車的市占率由5月的1.1%提升到11.1%。

至於外銷的部分，柯俊斌也表示，今年受到疫情影響，外銷最慘時出現二個月是零接單的窘境，其中，中南美洲的銷售量影響最明顯，不過，近期歐洲市場開始解封後，訂單回流速相當快，德國5月訂單已經較4月大幅成長，希臘、荷蘭訂單也都開始回升，然而受到有二個月沒有接單影響，還是估外銷市場的年度銷售將下滑2成。

針對今年米蘭參展計畫，義大利的米蘭一直是光陽外銷很重要的地區，所以每年米蘭機車大展光陽都不會缺席，雖然展覽還沒有宣布取消，然而考量到參觀人數及展出效益，今年米蘭機車大展，光陽決定今年缺席車展。