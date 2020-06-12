新冠肺炎同名專輯上架 雅婷AI譜出抗疫旋律

台灣人工智慧實驗室攜手串流音樂品牌KKBOX，推出台灣第一張全AI生成音樂專輯，訴說人類對抗新冠肺炎病毒的故事，主題曲「新冠肺炎」由AI語音辨識系統「雅婷」解構病毒基因圖像，創作出柔和旋律。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）表示，「新冠肺炎」同名專輯已在KKBOX上架，這張專輯所有相關收入將轉化為大眾集資的模式，台灣人工智慧實驗室再另外捐2倍，邀請民眾一起做功德，因此聆聽數越多，公益收益越多。

此外，這張專輯所有歌曲開放二次創作，台灣人工智慧實驗室也將限量贈出價值2020元的AI生成畫作。

台灣人工智慧實驗室表示，「新冠肺炎」同名專輯訴說的是2020年人類對抗肺炎病毒的故事，專輯共9首樂曲，譜出的旋律、對應的圖像各蘊含不同的情緒記號。從「旅遊」的雀躍、「口罩」的沉悶不快，一直到最後一曲象徵希望曙光的「疫苗」，雅婷用音樂記錄人類走過的幽谷，用AI寫下一個時代的記憶。

台灣人工智慧實驗室說，專輯的主題曲「新冠肺炎」是雅婷解構、超譯真實的病毒基因圖像，以圖生樂，創作出柔和的旋律；雖然表象的歲月靜好，中間的弦樂卻拉出一絲不安、一縷哀愁。專輯封面是AI生成的病毒基因圖像。

台灣人工智慧實驗室認為，「新冠肺炎」專輯為2020年最動盪不安的時刻拍下快照。雅婷以此專輯紀念離我們遠去的、一同走過幽谷的，以及還在與疫情搏鬥的人們。