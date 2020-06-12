中小企業投資台灣再添五家 累計總額約1,096億元

投資台灣事務所今（12）日再審查通過台灣懷霖工業、儀辰企業、成大精機、興和針織及豆之家食品，共5家中小企業擴大投資案，投資金額達18億元。

經濟部表示，「中小企業加速投資行動方案」已召開44次聯審，通過264家中小企業投資約1,096億元，帶來10,634個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動529家企業投資約1兆277億元，預估創造86,216個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。

今日審查通過的台灣懷霖工業以機械板金起家，初期由工研院技術移轉，隨後自行研發出全系列航空貨櫃、貨盤、貨網等產品，成為國內第1家取得美國及歐洲民航局核准認證的廠商，長榮航空、中華航空、韓亞航空、及荷蘭半導體設備大廠皆是長期合作對象。

隨著客戶對工件品質要求提高，以及對低溫航空運輸需求日益增加，且受疫情影響，航空公司積極將客艙改為貨艙以爭取收入來源，貨網急單需求暴增，因此計劃在中科后里園區新建廠房，導入智慧製造系統提高生產效率，同時開發符合航空冷鏈要求的冷凍櫃，以智慧化監控櫃內溫度變化，滿足市場需求，將為國內創造117個工作機會。

儀辰企業則是專業磁性應用工具製造商，以自有品牌「Earth-Chain」行銷自行研發的各型磁性應用工具，並將磁性應用產品結合電機PLC與人機介面操作使用，供應業界轉型升級的所需。去年成功研發機器手臂專用永電夾頭，可用於機械手、醫療、實驗設備等，產品提供國內外50多家如高明精機、大立機器、帝寶工業、上銀科技、富士康等知名大廠。為擴大產品國際市場佔有率朝成為台灣第一家磁力應用示範廠目標邁進，預計斥資逾1億元，在台中梧棲設立新廠，導入智能機磁自動化生產，精準回應市場需求提高全球競爭力，將為國內創造15個就業機會。

成大精機是全球領先的減速機供應商，有近60年機械製造經驗，以「成大齒輪減速機CHENTA」外銷亞洲、北美洲、中美洲及中東等各國，產品客製化能力強再加上採國際主流規格生產，深受國際客戶青睞，佔整體出貨量的70%。為持續創新技術開發高附加價值減速機產品及相關零件，預計斥資逾1億元在高雄仁武廠房，新購設備來改善成品品質落差，增加自動化與產線物流，持續朝向智慧化工廠發展，厚植臺灣製技術基礎，開拓全球市場能見度，將可創造4個國內就業機會。

興和針織主要從事機能性布料事業，是目前亞洲少數擁有前端布料開發至後段生產設計機能性布料的代工廠，可供時裝、一般運動、機能性、環保性運動布料等領域應用，Nike、Adidas、Under Armour、Luluemon等皆是長期合作廠商，由於國際市場競爭激烈，持續開發機能性及差異化商品，符合現代人生活所需為當務之急，計劃招聘66名本國員工，投入近3億元在桃園市蘆竹廠房導入多功能、多元化、智慧化生產設備，符合市場對產品生產週期短的需求，同時將研發技術根留台灣，開拓國際市場新藍海。

豆之家食品則是深耕台灣40餘年，生產航空米果、翠菓子、無添加果乾等，其中土芒果青鮮果乾，以不噴灑農藥安全栽培，更為保育紫斑蝶棲息地拋一塊善磚。豆之家與國內各大知名航空公司、各大連鎖量販店及連鎖超市、國外大型賣場等知名廠商建立長久穩定的合作模式。為將多元性產品引進大型賣場，預計招募52名本國員工，斥資逾6億元，在嘉義大埔美智慧型工業園區新建廠房，推動智慧化生產，從產品包裝設計到生產製造，利用AI工廠將食品產業技術升級、提高產能，行銷全球主流賣場。