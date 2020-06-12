中天、合一15日停牌 推測將公布新藥臨床分析結果

中天（4128）和集團旗下合一生技12日皆宣布，下周一（15日）將暫停交易，因有重大事項待公布，待公布前開重大訊息公布後，申請恢復交易。

市場推測，合一15日將公布糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101(WH-1)三期臨床試驗第二次期間分析結果；這也是合一抗過敏新藥FB825在今年4月以5.3億美元(約新台幣159億元)授權給丹麥皮膚醫學藥廠後的重大里程碑，但需等數據公布後，才能知道確切結果。

合一抗過敏新藥FB825於今年4月約新台幣159億元，授權給丹麥皮膚醫學藥廠，2021年將認列4,000萬美元簽約金，且近期將迎來糖尿病足潰瘍新藥ON101的解盲，若解盲順利，則可準備藥證申請並安排上市。

另外，合一15日將公布的糖尿病足潰瘍(DFU)新藥ON101臨床期間分析結果，該新藥是以到手香(Patchouli)萃取物製成的植物藥軟膏新藥。

嬌生的Regranex(利潰凝)是目前市場上唯一DFU核可用藥，但Regranex於2008年已被FDA警示癌症病患使用有5倍死亡風險，市場上已經沒有其他可治療DFU的藥物，目前DFU病患幾乎只能透過清創、減壓、控制飲食來抑制傷口惡化。

完整糖尿病足潰瘍住院治療期約需4個月，然而因目前中國大陸能提供糖尿病足潰瘍病患的醫療資源較為有限，後送醫院大多只能接受病患待2至4周，期滿則常被要求出院。因此ON101提供不須住院治療之替代選項，有望填補目前未被滿足的醫療市場需求。