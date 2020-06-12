影／健策上下半年營運比重五五波 總座：下半年市場不明朗

均熱片大廠健策（3653）上半年受惠「宅經濟」商機，伺服器、CPU相關領域業務穩健成長，惟總經理趙永昌指出，下半年市場能見度極不明朗，但仍看好均熱片業務成長，預期下半年將維持上半年業績水準。

健策今（12）日舉行股東會，去年受惠CPU均熱片、伺服器ILM扣件及車用水冷散熱模組三大營運引擎同步成長，帶動每股盈餘（EPS）來到6.55元，較前一年度4.61元大幅成長，因此大方配發每股現金股利5元，較前一年度增加1.47元。

健策上半年營運受疫情影響不大，主要是因產品布局多元，包含CPU、伺服器領域，都繳出不錯成績，惟車用水冷散熱模組業務受車市低迷影響，表現較弱。

展望下半年，趙永昌直言，受疫情影響，包含健策客戶以及同業，都不敢做預測，沒有人確定下一步怎麼發展，所以下半年能見度不明朗，但是單以健策營運來看，應該是與上半年同樣的軌跡。健策預期上下半年業績比例將成五五波。

健策5月營收小幅回檔、降至5.83億元，月減5.8%、但年增29%；累計今年前五個月營收28.74億元，年增35.8%。趙永昌指出，主要因現在產業界展望變保守，只要有幾家看法變悲觀，業界「就會開始踩煞車」。

健策原先生產基地包含中國大陸及台灣，因應中美貿易戰，近年開始大力加碼台灣，現有廠房包含大陸無錫廠，台灣總部華亞廠及大園一廠。

健策新廠房業務包含伺服器、車用事業，其中大園二廠預計本月拿到工廠登記證，並於第2季生產，產品涵蓋均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架台。而華亞新擴增產能目前仍在興建階段，預期到今年底完工。

值得一提的是，健策原先僅在大馬檳城設有辦事處，就近服務客戶，但現階段不排除在東南亞新增產能，主要考量當地銷售比重大，預期最快會在今年第4季拍板定案。

針對市場傳言，健策伺服器訂單遭調整，趙永昌反駁，這消息多年來一直有，但健策在伺服器領域根紮的很深，不會因短期競爭對手就讓訂單有所改變。