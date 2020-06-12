加工處釋456個職缺 日月光、華新科技等14家企業徵才

因應後疫情時代景氣回溫的人力需求，經濟部加工出口區管理處今（12）日表示，高雄及楠梓園區將於6月16日、18日舉辦現場徵才活動，共釋出456個職缺，此次徵才廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、華新科技、光頡科技及威日光電等14家知名企業。

加工處表示，儘管新冠肺炎疫情趨緩，但加工處防疫不鬆懈，呼籲參加徵才活動民眾配合量測體溫及相關防疫措施。

加工處指出，高雄分處與高雄市政府訓練就業中心為服務民眾求職、換職需要，將於6月16日（周二）上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）辦理徵才，此次參加徵才的廠商有華新科技、光頡科技、威日光電等3家公司，提供職缺項目包括設備保修助理工程師、製造工程師、測包助理工程師、生產助理技術員…等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計96個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

緊接著楠梓園區則將於6月18日（周四）上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號）辦理徵才活動，有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體、台灣檢驗科技、飛騰雲端系統、酷奇思等11家廠商參與徵才，釋出共360個職缺，歡迎待業或因疫情影響工作的民眾把握求職機會。

加工處也呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率，若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

有求職需求的民眾可上加工處官網「就業資訊」查詢，或洽承辦人員高雄分處第四課梁小姐，聯繫電話（07）8239398；楠梓園區第四組梁小姐，聯繫電話（07）3611212分機418。