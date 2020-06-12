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新冠疫情全球仍嚴重 COMPUTEX 2020宣布取消

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
新冠病肺炎疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位外貿協會與台北市電腦商業同業公會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX 2020將取消辦理。圖／台北市電腦公會提供
新冠病肺炎疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位外貿協會與台北市電腦商業同業公會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX 2020將取消辦理。圖／台北市電腦公會提供

新冠病肺炎疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來台等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位外貿協會與台北市電腦商業同業公會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX 2020將取消辦理。

COMPUTEX是全球資通訊產業重要展覽之一，去年共有來自30國，1,685家廠商參展，吸引171國、4萬2,495位國際買主及1000多位媒體前來觀展，並安排全球知名企業領袖出席COMPUTEX論壇及演講。

為遵循我國中央流行疫情指揮中心指令及配合相關措施，並以所有參與者的健康及安全作為首要考量，COMPUTEX共同主辦單位經過審慎研議後做出上述決定。

為持續滿足產業需求，外貿協會辦理一系列COMPUTEX數位行銷，已邀集國內外指標廠商Intel、NVIDIA、Qualcomm、Supermicro、台達及明基佳世達解決方案聯盟，透過影片及#COMPUTEXOnlineTalks線上論壇，分享產業最新趨勢，自6月2日陸續上線以來，已累積超過40萬觀看人次。

6月3日貿協也促成14國、30位重量級買主，透過視訊方式與國內廠商進行採購洽談。緊接著在6月29日將首度舉辦#InnoVEXOnlineDemo線上發表會，邀請台灣優質新創向全球發聲；9月28日起貿協將在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽會，持續協助參展廠商拓展商機。

外貿協會與台北市電腦公會也因此宣布，COMPUTEX 2021將於明年6月1日至5日（創新與新創展區InnoVEX為6月2日至4日），在台北南港展覽館一館、二館、台北世貿一館及台北國際會議中心登場，歡迎全球科技與新創業者踴躍參與。

外貿協會 疫情

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