5G來臨東捷著眼遠距維修商機 今年營運可望更上層樓

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（12）日召開股東會，會中通過108年財報與盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元。

東捷資訊董事長高尚偉表示，108年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，創下營收、獲利雙創新高的優異表現；隨著國內電信龍頭宣布7月5G即將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於公司進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。

東捷資訊延續去年營收12.28億元，年增0.84%，稅後純益6,039.8 萬元，年增34.12%，EPS 2.57元，優於前年的EPS 2.23元的成績。今年第1季也在疫情需求，趁勢推展雲端客服、外送平台系統等業務，加上甫成立的高雄據點，因掌握中南部客戶數位轉型需求，在初期就取得2-3家客戶訂單；幾項成長貢獻下，第1季營收較去年同期成長31.9%，對深耕多年資訊科技整合服務來說，無疑是很大的鼓勵。

隨著科技進步，深知製造業需求的東捷資訊，從客戶服務中觀察到，生產邁向自動化過程中，經常面臨精密機具故障，設備技師卻因故無法即時到場，造成產線停擺的龐大損失問題，特別是在疫情間此類需求更是顯著。

東捷資訊掌握智慧解決方案，以獨家開發的軟體，結合AR（擴增實境）智慧眼鏡，打造「遠距維修」系統，協助企業強化智慧工廠部署。「遠距維修」系統不僅提供企業在遇到機具異常時，讓原廠工程師從AR智慧眼鏡傳回的現場畫面，遠距指導產線現場人員迅速排除故障，解決機具維修對於人力、時效的急迫需求，縮短修繕時間，降低產線停機風險。

東捷資訊提出，系統價值並不僅在維修，而是在維修後知識資料庫的建立，藉由蒐集的維運歷程紀錄，讓企業掌握每一台機具運作維護狀況，進一步達到機具故障預測，日後產線人員遇到問題時透過檢索，就能快速排除異常。

若維修遇到零件需更換，系統更可衍伸串接到公司ERP庫存系統，從智慧眼鏡就可直接查詢零件備品是否充足，或缺料時進行詢價及採購補給，搞定一切維修需求，大幅提高營運效能。

看好後疫情時代，企業對網路資訊安全與經濟重啟對於資訊系統整合的高度需求，東捷資訊頂著SAP在台最大ERP代理商的優勢，有母公司東元集團與攜手研華做為強力後盾，結合軟體實力，提供智慧工廠、倉儲營運與智慧餐飲等整合性解決方案，為拓展智慧物聯網奠定成長基礎，今年營運將有機會再創新高。