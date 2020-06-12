快訊

全台9縣市大雨特報！台南大雷雨持續至14時45分

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
CSD中衛醫用口罩-薰衣紫，單盒50片裝，售價300元。富邦媒／提供
CSD中衛醫用口罩-薰衣紫，單盒50片裝，售價300元。富邦媒／提供

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網，備10萬片醫用口罩，將於下周一（15）日早上開賣；第二波開賣品牌，包含CSD 中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等五大品牌，單片6元起，每會員限購1件。

momo第二波開賣CSD 中衛彩色醫用口罩，規格提供成人平面、成人3D立體二種款式。成人平面口罩提供薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑4色，單盒50片裝，售價300元；另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組，售價300元。3D立體口罩則以酷黑色為主，單盒50片裝，售價499元。

momo第二波口罩開賣陣容尚有，MOTEX 摩戴舒提供平面醫療口罩50片裝，售價349元；鑽石型成人口罩50片裝，售價509元；台灣N80口罩30片裝，售價380元。永猷成人醫用口罩50片裝，售價379元。濾得清藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組，售價1,350元。

鎖定購買兒童口罩的消費者，則可參考天天醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片，售價370 元。另有成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組，售價147元可供選購。

口罩 momo 富邦媒 購物網 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15限量開賣

三倍券發放恐重演口罩之亂 國民黨：應按身分證號分流

momo購物網10萬片醫用口罩 五大品牌15日早上齊開賣

菲律賓疫情未緩 台灣再捐口罩隔離衣

相關新聞

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網，備10萬片醫用口罩，將於下周一（15）日早上開賣；第二波開賣品牌，包含CSD 中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等五大品牌，單片6元起，每會員限購1件。

力麒衝成屋銷售 董座喊讓利10%

力麒（5512）董事長郭淑珍今（12）日談今年房市展望，上半年因新冠肺炎疫情影響，看房人雖降低，但隨疫情趨緩後，5月看房人數、銷售量已回溫，下半年房市表現有望較上半年要好，房價則持穩看待。為衝刺銷量，力麒推案中的各項建案也讓利10%。

SOGO展店腳步不停歇 黃晴雯：新竹以北計畫開兩店

遠百（2903）轉投資太平洋崇光百貨（簡稱SOGO）今（12）日召開股東會，SOGO董事長黃晴雯表示，兩岸拓點計畫「永不暫緩」，台灣計畫在新竹以北開出兩家店，中國大陸的重慶開發案持續進行，期望2022年前開出新店，不再受制於房東，以擁有自己物業為主。

5G正式來臨 東捷資訊著眼「遠距維修」商機

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（12）日召開股東會，會中通過去年財報與盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元。東捷資訊董事長高尚偉表示，去年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，創下營收、獲利雙創新高的優異表現；隨著國內電信龍頭宣布7月5G即將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於公司進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。

「人流少空櫃高」誠品傳出退出深圳市場？誠品回應了

於2018年12月開業的誠品生活深圳，最近傳出商場人流冷清，出現大規模空舖現象，甚至有商家爆料誠品有意退出華潤萬象天地。...

COMPUTEX 2020台北國際電腦展確定取消 明年6月再登場

隨然國內疫情受到控制，但全球COVID-19疫情每日仍不斷創下確診人數新高，這也使得往年擁有大量海外參展商、國際買主及國際媒體來訪的COMPUTEX台北國際電腦展，正式宣布取消今年的實體特展活動。

疫情未止 9月底COMPUTEX 2020特展宣布取消

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來臺等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位台北市電腦商業同業公會與中華民國對外貿易發展協會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX & InnoVEX 2020特展（Special Edition）將取消辦理。

農林三招 拚本業獲利

農林昨（11）日舉行股東會，董事長吳清源指出，未來經營三大策略包括重振茶產業、加速土地資產活化及全力發展休閒產業，力拚本...

國際展鬆綁 會展業聲聲喚

疫情趨緩、會展解封，會展產業包括上游產業鏈與各大消費產業均可望「紓解旱象」，不過，會展業者更期待，國際展部分能儘速恢復正...

多重利空 美國餐飲業苦撐

美國受到新冠肺炎疫情重創，當地觀光、餐飲業營運至今仍有極大隱憂，鼎泰豐美國首家分店歇業雖然是單一事件，但餐飲業者認為，美...

疫情衝擊 鼎泰豐在美第一店熄燈

受到新冠肺炎疫情衝擊，鼎泰豐位於美國加州阿凱迪亞（Arcadia）的分店在美國時間11日宣布，受經濟景氣影響，決定結束營...

會展大解封 催動百億產值

會展產業大解封，國內消費展將率先啟動，外貿協會表示，未來兩個月內將有50場以上的大小型消費展陸續登場，包含飲品、烘焙、寵...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

這原因壓抑房價漲勢 長虹李文造：價格要再創新高很難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。