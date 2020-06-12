東捷資訊通過股息2元 鎖定「遠距維修」商機
東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（12）日召開股東會，決議每股配發現金股利2元；董事長高尚偉表示，去年因ERP業務在建置規劃與維運比重增加，營收、獲利雙創新高；隨著國內電信龍頭宣布7月5G將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。
東捷資訊表示，去年營收12.28億元，年增0.84%，稅後淨利6,039.8萬元，年增34.12%，EPS 2.57元，優於前年的EPS 2.23元。今年第1季在疫情需求下，趁勢推展雲端客服、外送平台系統等業務，加上甫高雄據點，因掌握中南部客戶數位轉型需求，初期就取得2-3家客戶訂單；東捷指出，第1季營收年增31.97%。
東捷資訊指出，掌握智慧解決方案，以獨家開發的軟體，結合AR（擴增實境）智慧眼鏡，打造「遠距維修」系統，協助企業強化智慧工廠部署。
法人表示，看準後疫情時代，企業對網路資訊安全與經濟重啟對於資訊系統整合的高度需求，東捷資訊具SAP在台最大ERP代理商的優勢，加上東元集團與攜手研華的強力後盾，結合軟體實力，提供智慧工廠、倉儲營運與智慧餐飲等整合性解決方案，今年營運將有機會再創新高。
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