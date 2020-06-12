東捷資訊通過股息2元 鎖定「遠距維修」商機

力麒（5512）董事長郭淑珍今（12）日談今年房市展望，上半年因新冠肺炎疫情影響，看房人雖降低，但隨疫情趨緩後，5月看房人數、銷售量已回溫，下半年房市表現有望較上半年要好，房價則持穩看待。為衝刺銷量，力麒推案中的各項建案也讓利10%。

2020-06-12 13:05