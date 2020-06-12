力麒衝成屋銷售 董座喊讓利10%

力麒（5512）董事長郭淑珍今（12）日談今年房市展望，上半年因新冠肺炎疫情影響，看房人雖降低，但隨疫情趨緩後，5月看房人數、銷售量已回溫，下半年房市表現有望較上半年要好，房價則持穩看待。為衝刺銷量，力麒推案中的各項建案也讓利10%。

力麒目前成屋個案包括「力麒麒御」、「力麒賦御」、「力麒御品」、「力麒家家富富」，以及都市更新「天母西路案」等，今年將持續銷售，做為業績主要來源。

土地庫存方面，力麒土地可供推案量約400億，郭淑珍稱將供未來兩、三年推案，將聚焦雙北。

規劃開發中的個案方面，台北內湖環山A、Ｂ案總銷金額分別為30億、10億，預計年內推案；另一都更案「中北六案」，總銷金額76億元，預計2021年推出；2022年還有北投幽雅案、永和永貞案，銷金額分別9億、128億。

力麒旗下也有多項轉投資，其中環境工程山水林主要業務為汙水處理，近年營運穩健，貢獻力麒超過5成營收。不過，郭淑珍指出，近來因桃園觀音工業區的廠商減少，以及疫情關係，工廠生產活動減少，上半年該地區污水處理量減少，較拖累整體營運表現。公司強調，其餘地區民生、事業污水處理量仍穩健，並透過發展水質檢測等多元服務，擴大營收。

力麗觀光飯店部分，郭淑珍坦言，因近年陸客減少，加上今年疫情衝擊觀光，上半年營運確實下滑，下半年或有望隨疫情減緩，國內旅遊市場成長，營運有所回升。各飯店近月住房率回升至兩到三成，與此前降至一成時，明顯有所回升，但仍未恢復到疫情前七成的水準。