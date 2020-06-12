快訊

全台9縣市大雨特報！台南大雷雨持續至14時45分

健保自付差額上限惹怨 蔡英文請蘇貞昌陳時中研商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO展店腳步不停歇 黃晴雯：新竹以北計畫開兩店

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯。SOGO／提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯。SOGO／提供

遠百（2903）轉投資太平洋崇光百貨（簡稱SOGO）今（12）日召開股東會，SOGO董事長黃晴雯表示，兩岸拓點計畫「永不暫緩」，台灣計畫在新竹以北開出兩家店，中國大陸的重慶開發案持續進行，期望2022年前開出新店，不再受制於房東，以擁有自己物業為主。

SOGO去年全年營收428.6億元，稅後純益4.9億元，年成長13%，獲利為近三年新高，每股純益（EPS）為0.59元，每股配發現金股利0.2元。SOGO總經理汪郭鼎松表示，看好今年持續成長，因大陸市場轉虧為盈，台灣市場降低成本，進而提高獲利，EPS有望加倍成長，超過1元。

SOGO台灣計畫持續展店。黃晴雯表示，SOGO已很久沒開店，金融海嘯後僅開天母店和巨城，過去開的店都是100%成功，台灣展店腳步不停歇，正評估新竹以北兩據點，一個在南桃園，另一個尚無法透露，會找不動產產業者結合，暫時無法回答開店時間。

黃晴雯說，開店須有商業模式，希望能與土地開發商有共同理念，不單純只是房東和租客關係，SOGO希望在物業能有話語權，即使與開發商談合作，也不希望動輒被租金租約調整所影響。

由於SOGO目前唯一有小虧的是高雄店，她透露，高雄店從都會型百貨轉型為垂直型購物中心，因該棟為瘦高型建築，消費者不喜歡上下樓層，不好經營；為了適應當地發展，將轉型垂直購物中心，部分櫃位會擴大，預計今年年底或明年上半年重新開幕。

大陸市場，2018年3月結束成都市之騾馬市虧損店，今年底將關閉上海不夜城，因大樓外觀和設備都老舊無法更新，且房東要求租金上漲，周邊環境工程也影響營業，人潮流失嚴重，招商困難；之後將加速改善既有店，包括上海市徐匯店、重慶市大都會店、江北店三大主力，有望增加獲利。

不畏疫情影響，她說，原定重慶開發案將持續進行，目前已經跨過找點流程，進入細部財務評估，會朝擁有自己物業的方向走，將不會是都會型百貨，而是升級版的店型。

黃晴雯說，大陸市場跟當年進入的市場已大不同，若自己不主導物業，容易受外在環境影響。以過往經營來看，受制於業主，太多營業想法無法落實，一旦房東要漲價五倍、甚至十倍，店鋪難以經營，故未來展店將以擁有物業為主要考量。

她也透露，因是自己擁有物業，需根據營運需求，投入許多硬體，牽涉到請照問題，開店會比以往來得久，但仍期望盡快在2022年之前開出。

遠東SOGO百貨忠孝館外觀。SOGO／提供
遠東SOGO百貨忠孝館外觀。SOGO／提供

SOGO 黃晴雯 租金 股東會 EPS 遠百 股利

延伸閱讀

當年大排長龍搶購 新竹這社區25戶轉手全都賺

俄石虎插畫家卡嘉魔幻畫風 彩繪新竹市隱形冠軍

不出國就能嘗遍韓國美食 新竹SOGO韓國展嗆辣登場

新竹竟有「排隊美食」 他路過看傻：40年第一次見這景象

相關新聞

momo富邦媒10萬片醫用口罩 6月15日早上開賣

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網，備10萬片醫用口罩，將於下周一（15）日早上開賣；第二波開賣品牌，包含CSD 中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等五大品牌，單片6元起，每會員限購1件。

力麒衝成屋銷售 董座喊讓利10%

力麒（5512）董事長郭淑珍今（12）日談今年房市展望，上半年因新冠肺炎疫情影響，看房人雖降低，但隨疫情趨緩後，5月看房人數、銷售量已回溫，下半年房市表現有望較上半年要好，房價則持穩看待。為衝刺銷量，力麒推案中的各項建案也讓利10%。

SOGO展店腳步不停歇 黃晴雯：新竹以北計畫開兩店

遠百（2903）轉投資太平洋崇光百貨（簡稱SOGO）今（12）日召開股東會，SOGO董事長黃晴雯表示，兩岸拓點計畫「永不暫緩」，台灣計畫在新竹以北開出兩家店，中國大陸的重慶開發案持續進行，期望2022年前開出新店，不再受制於房東，以擁有自己物業為主。

5G正式來臨 東捷資訊著眼「遠距維修」商機

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（12）日召開股東會，會中通過去年財報與盈餘分派案，決議每股配發現金股利2元。東捷資訊董事長高尚偉表示，去年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，創下營收、獲利雙創新高的優異表現；隨著國內電信龍頭宣布7月5G即將開台與後疫情時代加速智慧物聯網應用發展，將有助於公司進一步提升系統建置維護等業務，今年營運可望更上層樓。

「人流少空櫃高」誠品傳出退出深圳市場？誠品回應了

於2018年12月開業的誠品生活深圳，最近傳出商場人流冷清，出現大規模空舖現象，甚至有商家爆料誠品有意退出華潤萬象天地。...

COMPUTEX 2020台北國際電腦展確定取消 明年6月再登場

隨然國內疫情受到控制，但全球COVID-19疫情每日仍不斷創下確診人數新高，這也使得往年擁有大量海外參展商、國際買主及國際媒體來訪的COMPUTEX台北國際電腦展，正式宣布取消今年的實體特展活動。

疫情未止 9月底COMPUTEX 2020特展宣布取消

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體恐無法如期來臺等不確定因素，COMPUTEX共同主辦單位台北市電腦商業同業公會與中華民國對外貿易發展協會共同決議，原定延至9月28日至30日舉行的COMPUTEX & InnoVEX 2020特展（Special Edition）將取消辦理。

農林三招 拚本業獲利

農林昨（11）日舉行股東會，董事長吳清源指出，未來經營三大策略包括重振茶產業、加速土地資產活化及全力發展休閒產業，力拚本...

國際展鬆綁 會展業聲聲喚

疫情趨緩、會展解封，會展產業包括上游產業鏈與各大消費產業均可望「紓解旱象」，不過，會展業者更期待，國際展部分能儘速恢復正...

多重利空 美國餐飲業苦撐

美國受到新冠肺炎疫情重創，當地觀光、餐飲業營運至今仍有極大隱憂，鼎泰豐美國首家分店歇業雖然是單一事件，但餐飲業者認為，美...

疫情衝擊 鼎泰豐在美第一店熄燈

受到新冠肺炎疫情衝擊，鼎泰豐位於美國加州阿凱迪亞（Arcadia）的分店在美國時間11日宣布，受經濟景氣影響，決定結束營...

會展大解封 催動百億產值

會展產業大解封，國內消費展將率先啟動，外貿協會表示，未來兩個月內將有50場以上的大小型消費展陸續登場，包含飲品、烘焙、寵...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

文化部加碼600元、200萬份「藝FUN券」 排除網路書店

這原因壓抑房價漲勢 長虹李文造：價格要再創新高很難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。