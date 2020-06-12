SOGO展店腳步不停歇 黃晴雯：新竹以北計畫開兩店

遠百（2903）轉投資太平洋崇光百貨（簡稱SOGO）今（12）日召開股東會，SOGO董事長黃晴雯表示，兩岸拓點計畫「永不暫緩」，台灣計畫在新竹以北開出兩家店，中國大陸的重慶開發案持續進行，期望2022年前開出新店，不再受制於房東，以擁有自己物業為主。

SOGO去年全年營收428.6億元，稅後純益4.9億元，年成長13%，獲利為近三年新高，每股純益（EPS）為0.59元，每股配發現金股利0.2元。SOGO總經理汪郭鼎松表示，看好今年持續成長，因大陸市場轉虧為盈，台灣市場降低成本，進而提高獲利，EPS有望加倍成長，超過1元。

SOGO台灣計畫持續展店。黃晴雯表示，SOGO已很久沒開店，金融海嘯後僅開天母店和巨城，過去開的店都是100%成功，台灣展店腳步不停歇，正評估新竹以北兩據點，一個在南桃園，另一個尚無法透露，會找不動產產業者結合，暫時無法回答開店時間。

黃晴雯說，開店須有商業模式，希望能與土地開發商有共同理念，不單純只是房東和租客關係，SOGO希望在物業能有話語權，即使與開發商談合作，也不希望動輒被租金租約調整所影響。

由於SOGO目前唯一有小虧的是高雄店，她透露，高雄店從都會型百貨轉型為垂直型購物中心，因該棟為瘦高型建築，消費者不喜歡上下樓層，不好經營；為了適應當地發展，將轉型垂直購物中心，部分櫃位會擴大，預計今年年底或明年上半年重新開幕。

大陸市場，2018年3月結束成都市之騾馬市虧損店，今年底將關閉上海不夜城，因大樓外觀和設備都老舊無法更新，且房東要求租金上漲，周邊環境工程也影響營業，人潮流失嚴重，招商困難；之後將加速改善既有店，包括上海市徐匯店、重慶市大都會店、江北店三大主力，有望增加獲利。

不畏疫情影響，她說，原定重慶開發案將持續進行，目前已經跨過找點流程，進入細部財務評估，會朝擁有自己物業的方向走，將不會是都會型百貨，而是升級版的店型。

黃晴雯說，大陸市場跟當年進入的市場已大不同，若自己不主導物業，容易受外在環境影響。以過往經營來看，受制於業主，太多營業想法無法落實，一旦房東要漲價五倍、甚至十倍，店鋪難以經營，故未來展店將以擁有物業為主要考量。