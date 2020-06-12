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momo購物網10萬片醫用口罩 五大品牌15日早上齊開賣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒(8454)旗下通路momo購物網，備足10萬片醫用口罩，將於6/15(一)早上開賣。第二波開賣品牌，包含CSD 中衛、MOTEX 摩戴舒、天天、永猷、濾得清等五大品牌。色系從仙氣逼人薰衣紫到時尚風範酷黑迷彩、深丹寧等一應俱全。單片6元起，每會員限購1件。

受消費者喜愛的CSD中衛彩色醫用口罩，於momo第二波開賣強勢回歸，上架的花色也更加多元，規格提供成人平面、成人3D立體二種款式。成人平面口罩提供薰衣紫、深丹寧、軍綠、酷黑4色，單盒50片裝，售價300元；另有特殊色丹寧牛仔、酷黑迷彩與酷黑色系組合包，30片裝組，售價300元。3D立體口罩則以酷黑色為主，單盒50片裝，售價499元。

momo第二波口罩開賣強勢陣容尚有，「MOTEX 摩戴舒」提供平面醫療口罩50片裝，售價349元；鑽石型成人口罩50片裝，售價509元；台灣N80口罩30片裝，售價380元。「永猷」成人醫用口罩50片裝，售價379元。「濾得清」藍色成人醫用防護口罩50片裝3盒組，售價1,350元。

鎖定購買兒童口罩的消費者，則可參考「天天」醫用機車族專用親子口罩綜合30片裝組，內含成人活性碳口罩15片、兒童立體活性碳口罩15片，售價370 元。另有成人款藍色室內醫療平面口罩5入3包組，售價147元可供選購。

口罩 momo

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