家電業第一家！陳盛沺宣布聲寶7月起平均調薪3%

聲寶董事長陳盛沺今日宣布，自7月1日起平均調薪3%，這是家電業第一家在疫情後宣布調薪的企業。

陳盛沺表示，雖然受到疫情影響，但聲寶上半年的業績、獲利均有成長，因此，回饋給員工調薪的福利。

聲寶今日股東會，揭露台南廠將在今年完工啟用，空調、洗衣機及冰箱等產線會逐步南移。聲寶強調，憑藉台南新廠的製造優勢，在地人才及通路客群，可提升商品競爭力。

聲寶台南廠面積有7,900坪大，單是土地、廠房投入金額達12億元，加計冰箱生產線，合計超過15億元，是聲寶近年來最大筆的擴廠投資案。

聲寶今日舉行股東會，並全面改選董監，維持四席董事、三席獨立董事，董事長陳盛沺續任。本屆新增董事為總經理許經朝，替代原來的總經理陳連春。其他董監成員不變。

聲寶強調，將更積極開發北部客源，南北並重齊頭並進，提供更快速、更完整的銷售網絡，讓聲的產品遍布全台。