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國票金控股東會通過配股利0.82元 順利完成董事改選

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
國票金控今天召開股東會。 圖／國票金控提供
國票金控今天召開股東會。 圖／國票金控提供

國票金融控股公司今天（6月12日）召開股東會，順利通過盈餘分配案及董事選舉案。延續提高現金股利發放率政策，國票金控決議配發每股現金0.65元、股票0.17元，合計0.82元。國票金控第七屆的董事選舉，13席董事中，除了4席獨立董事外，公股銀行體系佔有2席，民股佔有7席。

受新冠肺炎疫情影響，今年來絕大多數金融機構的信用評等遭國際信評公司降評或評等展望轉為「負向」，而國票金控於6月最新公告的信評結果維持評等不變，為少數被國際信評公司評為「穏定」展望的少數金融機構。

國票金控去年獲利創近年新高，今年年前5月稅後盈餘11億2024萬元，較108年同期成長8.16%，每股稅後盈餘0.39元，每股淨值12.99元，獲利維持穩定。國票金控表示，主要子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP業務，使票券收益成長，使今年前5月獲利表現優於去年。

另子公司國際票券領先同業佈局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長。持續強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益，目前外幣債業務已成為國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。

在國票金控與日本樂天銀行共同設立樂天國際商業銀行的進度方面，樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，俟完成籌設後向金融監督管理委員會申請核發營業執照，預期今年下半年正式營業。

國票金控 樂天

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