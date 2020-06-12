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投顧：鋼價下半年易漲難跌 板鋼業者留意這兩檔

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

疫情持續影響巴西淡水河谷(Vale)鐵礦砂供應量，且中國鐵礦砂港口庫存已跌破最低安全庫存水位，市場預期鐵礦砂報價將維持強勁。投顧法人認為，隨鋼市景氣回升，鋼企終將反映煉鋼成本增加， 下半年鋼價將呈現易漲難跌走勢，看好下半年鋼價將明顯優於上半年，有利於板鋼業者營運止跌回升，給予板鋼族群「買進」投資評等，可留意關注中鴻（2014）、燁輝(2023)。

統一投顧指出，由於巴西境內新冠肺炎疫情嚴峻，全球鐵礦砂龍頭淡水河谷(Vale)於6月6日對外公告暫停該公司位於巴西東南部的伊塔比拉（Itabira）綜合礦區。根據淡水河谷(Vale)財報顯示，今年第1季伊塔比拉礦區鐵礦砂產量達6,007噸，換算佔淡水河谷(Vale)第1季總產量逾10%。

儘管淡水河谷(Vale)稱今年全年31,000-33,000噸的產量目標已考慮新冠肺炎疫情對於產量的影響(預估影響全年產量1,500萬噸)，不過目前巴西境內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，對於鐵礦砂供給端的抑制恐將超乎預期，因此預期短期鐵礦砂的報價仍有持續向上推升的力道。

另中國新冠肺炎疫情趨緩，復工復產帶動鋼鐵下游需求回穩，中國鋼企的粗鋼產能利用率維持高檔，高爐煉鋼所需的鐵礦砂需求保持強勁。近期中國港口鐵礦砂庫存變化，目前庫存已跌至1.07億噸，低於中國港口鐵礦砂最低的安全庫存規模(約1.2億噸)。根據過去歷史經驗，一旦庫存量跌破1億噸，鐵礦砂價格容易出現強漲走勢。

統一投顧認為，在鐵礦砂供給減少下，預期鐵礦砂報價將維持強勁。而隨鋼市景氣回升，鋼企終將反映煉鋼成本增加，有利於板鋼業者營運止跌回升。其中，國內板鋼業者中，並以中鴻與燁輝股價與中國熱軋鋼現貨價報價具有高度相關。

中鴻受全球疫情延燒影響，4月、5月熱軋盤價每公噸分別下滑300元及900元。法人指出，中鴻第2季熱軋盤價轉跌，預期本業虧損幅度將相較於第1季擴大，不過下半年看好在中國基建投資集中釋放可望帶動鋼價持續回升，中鴻可望受惠。

燁輝外銷歐美地區約佔營收占比25%，在歐美地區需求放緩，客戶持續調整庫存之下，預估第2季仍為虧損。不過下半年在鋼價續漲的預期下，燁輝的營運狀況將逐季好轉，此外，歐美國家復工復產也有望帶動外銷量止跌回升。

此外，燁輝(中國)年產能21萬噸的烤漆線新增產能，已於第2季投產，而年產能40萬噸的鍍鋅產線最快也將於本月投產，預期下半年可以開始貢獻營收，新增產能將為燁輝增添成長動能。

鐵礦砂價格 燁輝 疫情

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