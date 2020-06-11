看好疫後旅遊風潮 久樘搶進南投第一大鎮推休閒度假宅

疫情解封後國旅呈現爆炸性反彈，位於台灣中部的南投，一年四季都是旅遊旺季。台中知名建商久樘開發看好休閒旅遊風潮，趁勢推出2,600坪的休閒度假村造鎮案，總戶數256戶，總銷20億元

，為近年來南投最大規模住宅開發案。

久樘開發專注於建築營造已有32個年頭，而跨足休閒產業的「樹也Villa」，更贏得2017年國際建築界奧斯卡大獎─全球卓越建設獎，讓台灣建築與山林躍上國際舞台。

如今，久樘開發將以南投旅遊門戶草屯鎮作為新起點，將休閒產業與住宅開發結合，推出占地達2,600坪的莊園級度假村住宅。

久樘開發新案地點位於草屯南開科技大學旁的文教休閒特區，距鳥嘴潭人工湖、九九峰可愛世界鳥園僅5至10分鐘車程，環境充滿自然生態休閒氛圍，與度假莊園住宅相得益彰。

值得一提的是，2,600坪基地留設有1,800坪綠地與豐富度假設施，建蔽率僅26%，產品規劃20至40坪、2至4房格局，適中的坪數大小，讓入手休閒度假宅不再是夢想，市場推估單價約在23萬至

25萬元間，目前正潛銷中。

久樘開發與草屯的緣分早從20多年前開始，久樘位在南開科大旁的8層大樓案，在921地震中毫髮無傷，而同區域的其他兩棟大樓都嚴重倒塌，讓久樘開發董事長陳梓旺深信好的工程品質，才是

建築業的根基，更以此為公司經營理念。

草屯擁國道三號、國道六號、中投公路與台76縣等重要交通幹道匯集，是通往日月潭、合歡山、玉山等國家級風景區的第一站。

近幾年，草屯在旅遊、人文藝術的發展也突飛猛進，包括九九峰生態藝術園區、毓秀美術館、可愛世界鳥園、鳥嘴潭人工湖生態園區等大型開發案陸續啟動，一躍成為國際級觀光重鎮。

其中，「九九峰可愛世界鳥園」為中部企業家與新加坡鳥園團隊合作，斥資20億元打造的亞洲規模最大鳥園，20公頃的鳥園將引進200多種、共6,000多隻鳥類。

另外還有4,000坪的天堂鳥遊客中心，以及咖啡博物館、太空館與生態教育館、主題飯店與熱氣球體驗等，將草屯觀光旅遊與國際水準看齊，觀光商機前景無限。

市調指出，除久樘開發之外，包括富宇地產、昌祐建設、寬心建設等建商也都在草屯推案，房市火熱。

富宇地產去年推出富宇「上景」，主打水案飯店宅，今年續推二期，地點位在草屯中山街商圈，產品規劃24至42坪。

透天新案有昌祐建設「富頂匯」，基地位在富頂路與富林路口，總戶數48戶，每戶總價998萬元起。而鄰近虎山親水公園的新成屋別墅「天地厚愛」，每戶開價4,988萬至5,988萬元，為大地坪

豪墅型規劃，訴求景觀生態型招待會館。