快訊

北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

看好疫後旅遊風潮 久樘搶進南投第一大鎮推休閒度假宅

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
近幾年草屯在旅遊、人文藝術的發展也突飛猛進，包括九九峰生態藝術園區、毓秀美術館、可愛世界鳥園等大型開發案陸續啟動，一躍成為國際級觀光重鎮。記者宋健生/攝影
近幾年草屯在旅遊、人文藝術的發展也突飛猛進，包括九九峰生態藝術園區、毓秀美術館、可愛世界鳥園等大型開發案陸續啟動，一躍成為國際級觀光重鎮。記者宋健生/攝影

疫情解封後國旅呈現爆炸性反彈，位於台灣中部的南投，一年四季都是旅遊旺季。台中知名建商久樘開發看好休閒旅遊風潮，趁勢推出2,600坪的休閒度假村造鎮案，總戶數256戶，總銷20億元

，為近年來南投最大規模住宅開發案。

久樘開發專注於建築營造已有32個年頭，而跨足休閒產業的「樹也Villa」，更贏得2017年國際建築界奧斯卡大獎─全球卓越建設獎，讓台灣建築與山林躍上國際舞台。

如今，久樘開發將以南投旅遊門戶草屯鎮作為新起點，將休閒產業與住宅開發結合，推出占地達2,600坪的莊園級度假村住宅。

久樘開發新案地點位於草屯南開科技大學旁的文教休閒特區，距鳥嘴潭人工湖、九九峰可愛世界鳥園僅5至10分鐘車程，環境充滿自然生態休閒氛圍，與度假莊園住宅相得益彰。

值得一提的是，2,600坪基地留設有1,800坪綠地與豐富度假設施，建蔽率僅26%，產品規劃20至40坪、2至4房格局，適中的坪數大小，讓入手休閒度假宅不再是夢想，市場推估單價約在23萬至

25萬元間，目前正潛銷中。

久樘開發與草屯的緣分早從20多年前開始，久樘位在南開科大旁的8層大樓案，在921地震中毫髮無傷，而同區域的其他兩棟大樓都嚴重倒塌，讓久樘開發董事長陳梓旺深信好的工程品質，才是

建築業的根基，更以此為公司經營理念。

草屯擁國道三號、國道六號、中投公路與台76縣等重要交通幹道匯集，是通往日月潭、合歡山、玉山等國家級風景區的第一站。

近幾年，草屯在旅遊、人文藝術的發展也突飛猛進，包括九九峰生態藝術園區、毓秀美術館、可愛世界鳥園、鳥嘴潭人工湖生態園區等大型開發案陸續啟動，一躍成為國際級觀光重鎮。

其中，「九九峰可愛世界鳥園」為中部企業家與新加坡鳥園團隊合作，斥資20億元打造的亞洲規模最大鳥園，20公頃的鳥園將引進200多種、共6,000多隻鳥類。

另外還有4,000坪的天堂鳥遊客中心，以及咖啡博物館、太空館與生態教育館、主題飯店與熱氣球體驗等，將草屯觀光旅遊與國際水準看齊，觀光商機前景無限。

市調指出，除久樘開發之外，包括富宇地產、昌祐建設、寬心建設等建商也都在草屯推案，房市火熱。

富宇地產去年推出富宇「上景」，主打水案飯店宅，今年續推二期，地點位在草屯中山街商圈，產品規劃24至42坪。

透天新案有昌祐建設「富頂匯」，基地位在富頂路與富林路口，總戶數48戶，每戶總價998萬元起。而鄰近虎山親水公園的新成屋別墅「天地厚愛」，每戶開價4,988萬至5,988萬元，為大地坪

豪墅型規劃，訴求景觀生態型招待會館。

位於台灣中部的南投，一年四季都是旅遊旺季，久樘開發看好休閒旅遊風潮，趁勢在草屯推出2,600坪的休閒度假村造鎮案。記者宋健生/攝影
位於台灣中部的南投，一年四季都是旅遊旺季，久樘開發看好休閒旅遊風潮，趁勢在草屯推出2,600坪的休閒度假村造鎮案。記者宋健生/攝影

生態園區 觀光

延伸閱讀

茶博改名茶葉咖啡博覽會？ 林明溱：不能浪費好口碑

助南投偏鄉弱勢生防疫 日月光攜手在地協會愛心不中斷

草屯雙十吊橋年久失修 水利署編經費修復橋梁安全

神基看好線上教學需求 法人估第3季營收持平

相關新聞

黃國昌：大同集團華映科技將成中國國企

大同公司市場派獨董參選人、前立委黃國昌今天在臉書指出，大同集團投資的華映科技即將成為中國國有控股公司；大同公司則回應，華...

國籍航空第一架 長榮拆座椅載貨今早飛洛杉磯

受到疫情衝擊，航空公司客運量大減，改投靠貨運求生存，以降低虧損。交通部民航局先前開放國內業者以客艙載貨，長榮航空為增加載...

這原因壓抑房價漲勢 長虹李文造：價格要再創新高很難

長虹建設董事長李文造今（11）日在股東會後表示，台灣曾經歷過SARS，現在疫情過後很多人怕房市在疫情過後又大漲，所以有人...

跨境需求熱 網家旗下跨境電商比比昂近期訂單激增

今年初全球疫情蔓延，消費者出國頻率大幅降低，透過跨境購物平台採購國外商品的需求日益增加，帶動網路家庭（8044）旗下Bibian比比昂跨境電商服務站上搜尋量成長近40%，因療癒商機興起，使海賊王、鬼滅之刃、寶可夢等模型公仔收藏價值高，尤以日本動漫與卡通相關關鍵字搜尋度持續攀升，同時亦推升流量與新增會員比例增加，刺激買氣飆高、短時間內訂單激增。

工具機業未見曙光 公會理事長：安全撐過已成最重課題

台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，工具機業受疫情影響，5、6月的接單情形比2、3月還差，目前整體行業都尚見不到曙光；今年最重要課題已不是還接不接得到訂單的問題，而是應該思考如何安全的度過今年。

大三房、小三房、2+1房差在哪？專家教戰讓你看格局圖挑好房

房價越來越高、預算有限的購屋人只能越買越小，看著預售屋廣告傳單，「大三房」、「小三房」、「2+1房」，同樣都是三房格局，是否常常搞不清楚差別在哪？屋比房屋總經理葉國華指出，民眾在買預售屋時，往往只能根據格局圖，做初步判斷，若能掌握其中「眉角」，有助避免想像與實際狀況落差過大的問題。

會展大解封！兩個月內50場消費展陸續登場

會展產業大解封，國內消費展有望大舉啟動，未來兩個月將有50場以上的大小型消費展陸續登場，可望重振後疫情時代內需產業動能與商機！

華航推環保隨行杯 即日起eMall預購享優惠

新冠肺炎疫情延燒全球，航空客運幾乎全部停擺，但航空公司的商品館仍繼續營業。華航與仁舟社會企業合作開發環保隨行杯，要讓少「塑」變多數，共同守護這片蔚藍天空與海洋。

派令管理系統走向數位化 港口貨櫃作業快又順

相較於其他倉儲物流，港口系統屬於利基市場，由於環境、貨品都更為特殊，因此對管理系統也有一定的要求，近年來導入的數位化系統則可讓溝通更精確、訊息掌握更即時。

航空業寒冬…華航、長榮靠貨運苦撐 國泰第二波無薪假

國內防疫解封，但各國邊境多未鬆綁，航空業仍在水深火熱中，華航、長榮只能倚賴貨運苦撐。國際航空運輸協會已提出警告，全球運載...

可望谷底反彈…台塑看下半年 還有4變數

台塑昨舉行股東會，台塑董事長林健男表示，受到新冠疫情影響、原油價格崩盤，第一季獲利年減超過五成，不過第二季疫情趨緩，下半...

台塑砸1,440億元 海內外大拓點

台塑昨（10）日舉行股東會，董事長林健男表示，隨著未來三年全球石化新增產能大量開出，加上貿易戰與疫情影響，今年石化業景氣...

熱門新聞

鴻海年報揭密集團高管酬金 只有他突破億元

15家金控全賺錢 前五月達1,462億

600元「藝FUN券」限量200萬份開搶 7月22日開放先載APP

國境封鎖效應…旅行社5月業績 斷崖式墜落

紓困勞工 中信貸款22萬戶最多

合一糖尿病足潰瘍新藥下半年將解盲 可望取得藥證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。