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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

解封新生活 中部百貨年中慶超前優惠

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中友百貨趕在振興3倍券發放前，率先推出「年中慶」活動，促銷比照母親節檔期，希望把前五月流失的業績追回來。記者宋健生/攝影
中友百貨趕在振興3倍券發放前，率先推出「年中慶」活動，促銷比照母親節檔期，希望把前五月流失的業績追回來。記者宋健生/攝影

中央宣布解封，民眾消費意願大增，中友百貨趕在振興三倍券發放前，宣布率先推出「年中慶」活動；中友副店長王勝豐表示，這波17天的檔期，預估業績目標要衝刺3.6億元，比去年同期大幅成長45%，「希望把前五月流失的業績追回來」！

中友年中慶除了比照母親節檔期的化妝品優惠組合，流行服飾七折起、全館滿千送百，還特別追加1萬份家族會員禮，最高回饋率可達16.8%，一舉將年中慶拉抬到母親節等級，標榜不用等到發放振興3倍券，現在就可以享受超前優惠。

中友年中慶將於6月12日至28日擴大舉辦，王勝豐說，今年前五月受疫情影響，消費者日常生活不如以往活躍，大家都悶了很久，6月7日起政府宣布解封，許多防疫規定都放寬了，大家也終於可以恢復往常的交際及娛樂。

看好這波解封消費潮，中友百貨年中慶趁勢擴大規模，追加推出滿千送百、刷卡滿額再加送好禮，並與藝術家林純如合作推出二波家族會員獨享禮。

針對消費者想要出遊的渴望，中友也推出台中順天環匯五星級酒店豪華雙人客房及行政雙人客房抽獎活動，只要在活動期間持中友APP不限金額消費即可參加抽獎，有機會可以入住擁有台中最美無邊際泳池的網美打卡聖地。

另外，還有空氣清淨機、市價8.2萬元的SUZUKI Saluto 125機車等大獎，贈獎規模直逼母親節檔期，消費者可趁此機會滿足購物需求。

廣三SOGO百貨為刺激消費，也趕在7月發放振興3倍券前，先搶一波於即日起至17日特別回饋卡友推出「7天Smart Card點數3倍送活動」。

當天持Smart Card在館內消費滿千，即可獲得Smart Card紅利點數3倍送（含原先1倍，單筆100集紅利1點）；另外還可兌換「翟女小葳限量悠遊卡」1張，限量300張。

廣三SOGO百貨為刺激消費，特別回饋卡友推出「7天Smart Card點數3倍送活動」。記者宋健生/攝影
廣三SOGO百貨為刺激消費，特別回饋卡友推出「7天Smart Card點數3倍送活動」。記者宋健生/攝影

年中慶 母親節 疫情

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