海樂影業下半年推13檔電影、4場演唱會 6月起蓄勢待發

海樂影業（6688）下半年13檔電影、4場演唱會將自6月起蓄勢待發、接棒而出，同時緊鑼密鼓準備7至8月暑假熱門檔期的相關活動的發行與宣傳，全力大啖文化部投入12億元發行「藝FUN券」所創造的藝文消費市場商機，海樂有信心下半年度營運表現有望重回過往成長動能的表現。

近期文化部為鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，在中央行政院振興補助方案上，加碼投入新台幣12億元發行「藝FUN券」，自7月22日起可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等全台超過1萬家以上店家使用，將有助於刺激藝文相關活動消費快速回溫。

海樂表示，雖新冠肺炎疫情對國內藝文產業造成衝擊，許多藝文活動、電影檔期、演唱會場次陸續延後甚至取消，負面干擾公司今年上半年整體營運表現，累計今年前5月營收達847.9萬元，可喜是在台灣全體齊心防疫且國內本土病例持續零確診下，疫情後的藝文新生活已撥雲見日，隨著時序進入暑假及鬼月檔期，海樂旗下電影版權代理及演藝活動也將蓄勢待發，對整體營運將帶來正面的挹注。

海樂進一步表示，率先於6月19日推出「零負評」喜劇片《最瘋狂的旅程》、戰地片《72小時前哨救援》將於6月24日上映，積極搶下端午連假熱門檔期，其中《72小時前哨救援》此次在台灣防疫有成且經海樂極力爭取下，更率先美國片商成為全球第一個首映的國家，由於一般美國片商不允許其它國家提早美國上映，堪稱為台灣電影發行史上首例創舉，亦凸顯海樂累積超過16年在電影發行與宣傳上的高度競爭實力，也堆疊海樂品牌力在全台最具規模電影版權代理與銷售領導商地位。

海樂對於今年下半年的整體營運深具信心，目前籌備規劃13檔強檔巨片，除了《最瘋狂的旅程》、《72小時前哨救援》外，包括暑期鬼片強檔《鬼侍女》、《杏林醫院》等，動畫片《劇場版 新幹線變形機器人》，劇情片《特斯拉》、《為愛告別》等都將於下半年起於全台各大電影院接連上檔。再者，海樂也加快重啟演藝活動項目，7月率先登場金嗓歌后潘越雲「經典•潘越雲」2020巡迴演唱會外，包含韓國強勢男團GOT7世界巡迴演唱會最終場-台北場、韓國男團INFINITE隊長金聖圭Solo演唱會等也有望於第4季登場演出。

海樂仍持續密切留意疫情的發展狀況，同時評估考量確保藝人、觀眾和各位工作人員等一切在防疫措施準備、身體健康等，並積極憑藉優質演藝活動籌辦與電影發行宣傳的良好口碑，爭取更多演藝活動、電影上檔等在疫情後的安排機會，海樂面對疫情的衝擊，選擇積極、妥善、適宜的應對方式，隨著海樂旗下兩大事業體-電影版權代理及演藝雙事業演藝項目接力推進，以期業績表現可望逐季回溫，戮力扭轉上半年空窗而延宕的整體營運表現。