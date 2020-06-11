普生RT-PCR核酸病毒試劑 獲TFDA核准

普生（4117）宣布旗下GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸病毒檢測試劑已於6月10日獲台灣衛福部食藥署（TFDA）申請醫療器材專案製造核准許可批准。為因應全球新冠肺炎試劑需求，普生表示，持續進行GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑於美國、澳洲、加拿大等地認證申請，以及抗原/抗體快篩試劑、ELISA血清抗原/抗體試劑研發、認證申請與加速提升整體產能稼動率等備戰作業。

普生表示，旗下竹科廠為台灣唯一擁有體外診斷（IVD）風險性第三等級（Class III）GMP廠，並具有試劑產品量產的豐富經驗，此次獲台灣衛福部食藥署（TFDA）申請試劑專案製造核准許可批准，亦積極著手進行竹科廠試劑生產產能提升，以滿足台灣及國際的防疫監控需求。

普生表示，針對新冠肺炎試劑產品研發上，除RT-PCR核酸試劑，亦包括抗原/抗體快篩試劑與ELISA血清抗原/抗體試劑等健全產品陣容，目前全球新冠肺炎試劑雖仍以RT-PCR核酸試劑檢測為大宗，為降低避免如機場、診所或社區型大規模群聚感染，對於抗原/抗體快篩試劑產品仍有一定的市場需求，有助於分攤試劑檢測量能，及時進行隔離分流作業，此外，由於人體受到病毒感染時會激發體內免疫反應，將會引發產生抗體，可以藉由抗體檢測試劑得知是否曾受病毒感染，亦可作為防疫追蹤使用，以達到更為全面防疫監控。