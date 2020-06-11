央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6
中央銀行旗下中央印製廠、造幣廠徵選新進人員，錄取後薪水最高可達4萬6,025元，明（12）日下午2時起，至21日中午止受理報名，且一律採網路報名，預計將吸引不少民眾爭相報考。
中央印製廠、中央造幣廠本次徵才，基本資格條件為，具有中華民國國籍，且不得兼具外國國籍，在學歷方面，分類職位須為大學以上，評價職位則為高中職以上。
中央印製廠今年徵選會計管理員、人事管理員、資訊管理員等分類職務共18名，錄取後起薪4萬6,025元。另外還包括印刷技術員、品管技術員、資訊處理技術員等評價職位共36名，錄取後起薪3萬1,495元，工作地點為新北市新店。
位於桃園市龜山區的中央造幣廠今年徵選2名行政管理員，錄取後起薪4萬6,025元，以及機械技術員、環工技術員等評價職位10名，錄取後最高起薪3萬1,495元。
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