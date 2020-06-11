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不出國就能嘗遍韓國美食 新竹SOGO韓國展嗆辣登場

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
韓國道地的現捲現吃紫菜飯捲。記者李珣瑛／攝影
韓國道地的現捲現吃紫菜飯捲。記者李珣瑛／攝影

韓劇熱播帶動下韓流當道，韓食也在台灣掀起熱潮，新竹SOGO即日起至6月28日於三樓活動會館舉辦第二屆韓國物產展，廣邀34家熱門品牌參與，其中更有17家是首度到訪新竹，邀防疫期間不能出國的民眾，用味蕾暢便能遊韓國。

新竹SOGO韓國展現場有現煮韓國街邊燙嘴美食：釜山魚板串、煎明太魚餅、薯條炸蝦串、炸雞與釜山大牡蠣、起司熱狗及黑麥核桃燒，還有被稱為白飯小偷的「江原道雪蟹蟹膏」也在現場限量販售；訪韓遊玩必吃的韓式泡菜、辣炒年糕、醬油螃蟹、人蔘雞湯、辣牛肉湯等經典美食；還有追劇時一定會看到的韓式零嘴-爆漿起司條、海苔魚乾脆片、人氣調味杏仁果及蒟蒻果凍飲;各式道地香醇的韓式燒酒、馬格利酒;還有各式鍋具家用品、生活小物、美妝保養品及韓風飾品、服裝，讓您不用出國也能感受到濃濃的韓國風情。

韓國水產協同中央會也在本次韓國展大力相挺，特別準備多種韓國特色水產美食，現榨的魚漿、魚板，讓民眾可以享受到最新鮮的韓國漁產；還有醃章魚、醃魷魚、醃螃蟹等多種醃製水產、鮮魚做成的餅乾、海苔酥、魚乾脆片、一口酥；還有台灣還沒有上市的新口味炒年糕，新商品白醬、炸醬、海鮮辣炒年糕，讓喜歡辣炒年糕的朋友可以一次滿足多種口味；現場製作現包韓國飯捲、韓國代表性商品-人蔘雞和柚子茶及新竹SOGO首賣的韓國零嘴-米香堅果派；目前台灣進口量第一名的正安泡菜則帶來訪韓必吃的泡菜和醃製小菜。

活動期間，業者加碼推出四波韓國展專屬的消費禮，開展首波活動時間自6月11日起至6月14日，持快樂購卡於韓國展單筆消費滿800元，即贈正安韓國進口泡菜一罐。

此外，業者將於6月13日下午3點邀請MIKI兒童舞蹈團於店內一樓連通口帶來最流行K-POP舞蹈表演，另外還舉辦「SOGO食堂 韓國美食DIY」活動， 6月14日「歐膩的泡菜廚房」邀請韓國水產協同中央會總代理韓英國際有限公司金英順總經理教作道地韓國泡菜分享製作秘方；6月21日由韓虎嘯主廚帶領小朋友製作「海苔炸雞包飯」；6月26、27日新竹在地咖啡店Bitter Sweet老闆帶領大小朋友一同體驗最夯的「400次咖啡」、「韓式麻藥飯捲」及「韓式拌飯」製作，有興趣的民眾可提前報名。另活動期間除了可以買到韓國著名「瑪格利酒」外，可愛的瑪格利酒寶寶也會不定時出現與小朋友互動拍照。

後疫情時期，不必出國就能嚐遍韓國美食，新竹SOGO韓國展嗆辣登場。記者李珣瑛／攝影
後疫情時期，不必出國就能嚐遍韓國美食，新竹SOGO韓國展嗆辣登場。記者李珣瑛／攝影
超商熱銷缺貨的韓國人氣飲品，新竹SOGO韓國展也買得到。記者李珣瑛／攝影
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韓國 水產

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