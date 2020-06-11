這原因壓抑房價漲勢 長虹李文造：價格要再創新高很難

長虹建設董事長李文造今（11）日在股東會後表示，台灣曾經歷過SARS，現在疫情過後很多人怕房市在疫情過後又大漲，所以有人進場，所以最近房市有些回升，他自己看後續房市也看回升，但就是緩慢的回升，不會暴起暴落；他指出，最近豪宅都有在動了，認為台商回流是有讓市場好一點。

李文造指出，雖然房價現在有機會回到2015年高點，但要突破高點有難度，尤其供給量現在我看是很恐怖。

李文造表示，以台北市來講，以前豪宅動不動就250萬元到300萬元，低的時候就幾乎降到170~200萬元，現在如果回到250~300萬元就很不錯，要再突破他覺得很難。

李文造認為，價格不能漲很多的原因是被「供給量」壓住，蓋房子的人太多了，供給量大，他（房市）現在會回溫的原因是因為有降價，現在因為材料跟地價漲，所以價格才回來，但要突破的話我覺得很難，因為供給量太大。

李文造指出，目前房市是有回溫，但三、五年以後是怎樣也看不準，就只能以目前狀態來看市場。