好幸福！家樂福發振興購物金予員工 正職、兼職皆可領
政府推出了促進消費的振興券來刺激買氣，不僅零售、餐飲業者也跟著推出六倍券、十倍券吸客，也有零售業者將獎勵措施加碼到自家員工，堪稱幸福企業，讓員工端午節多了一份小確幸。量販龍頭家樂福陸續向門市公告，將在6月17日發放「振興購物金」給員工，且正職、兼職都可領。
家樂福表示，後疫情時代正式進入振興階段，從政府預備7月份三倍劵正式上路，到國內旅遊再起風潮。家樂福於宣布解禁當天率先全通路推出大型優惠活動，同時支持國內旅遊也將有重要驚喜準備要給消費者，而在此之前，總公司準備一份禮物由衷感謝這段時間夥伴們的辛勞，發送正職員工3,000元振興購物金，要讓基層正職員工三倍劵變六倍劵。
另，兼職員工發送1,000元振興購物金，並將於6月17日透過家樂福電子錢包匯入給予員工。內部預估，將發出超過3,000萬元的振興購物金獎勵。
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