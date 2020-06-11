好幸福！家樂福發振興購物金予員工 正職、兼職皆可領

房價越來越高、預算有限的購屋人只能越買越小，看著預售屋廣告傳單，「大三房」、「小三房」、「2+1房」，同樣都是三房格局，是否常常搞不清楚差別在哪？屋比房屋總經理葉國華指出，民眾在買預售屋時，往往只能根據格局圖，做初步判斷，若能掌握其中「眉角」，有助避免想像與實際狀況落差過大的問題。

2020-06-11 10:48