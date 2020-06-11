農林股東會 董座強調三策略

農林（2913）董事長吳清源今（11）日在股東會中強調未來經營三大策略，包括重振茶產業、加速土地資產活化及全力發展休閒產業。

農林股東會，出席股東率達七成，吳清源表示，全力推動「團結合作」，透過團結合作，推動公司能開始出現獲利。由於公司去年營運開始進行轉型，加強本業發展，不再以出售土地資產來增加獲利，未來會評估後積極活化土地資產，以公司永續發展前題來規畫，去年每股稅後小虧0.18元，所以今天通過不配發股利。

吳清源談到今年度積極推動的三大發展方向。首先，重振茶產業，茶是農林的本業，農林更是百年的製茶廠，以農林的品牌與製茶實力，一定能在台灣的茶產業中佔有一席之地。

第二加速資產活化腳步，農林是台灣的大地主，雖然地很，但許多土地都屬於山坡地或丘陵地，其餘較有開發價值的平地，公司會努力評估後，才會再進行規畫，會盡力活化土地資產，為股東創造最大利潤。

第三，全力發展休閒產業，農林因有許多的休閒茶廠，例如熊空、大溪、銅鑼與南投日月，目前持續強化茶廠的休閒功能，為目前日漸活絡的國內旅遊提供新選擇。