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達邦接國際訂單 下半年產能利用率有望達7成以上

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

達邦蛋白（6578）今（11）日召開股東會，會中通過去年財務報表與盈餘分配案，決議每股配發現金股利0.5元，並完成董事改選。

達邦表示，2019年雖受中美貿易戰及中國、越南、菲律賓等國爆發非洲豬瘟疫情影響，達邦蛋白合併營收仍較前一年度成長4%，營業利益則成長25%，稅後每股純益0.72元。營運上並未因非洲豬瘟疫情導致獲利能力下滑，台灣母公司之營業利益甚至較前一年度成長52%。

達邦進一步指出，大陸子公司因為剛量產的新廠, 市場尚在佈署中，營運成本相對較高，而且台灣廠85%以上銷售為外銷，受到美元滙率持續下探, 因而營收、毛利減少，以致2020年第1季合併稅後每股盈餘虧損0.2元，這是公司成立20年來，除了金融風暴外，首次產生虧損，主要原因，並非來自本業，而是因為匯率，及新廠運作初期較高的營運成本雙重影響，本業還是賺錢的。

達邦蛋白以水解黃豆胜肽蛋白獨步全球，是當前增加動物免疫力取代抗生素的關鍵植物蛋白原料，近期更進一步透過益生菌整合工程，將歷久鑽研的水解胜肽與功能性益生菌完美結合，己順利取得兩項產品專利，同時以食品級的檢驗規範成功開發獨家「達邦來富」益生菌系列產品，能幫助動物免疫力提升及對抗病菌，在水產養殖領域取得減抗70%的佳績，並提高農民收入。

因應全球食品安全議題，各國早已進入禁止使用動物用抗生素的時代，中國農業部亦正式宣布自今年7月1日起，所有飼料企業「禁止生產」含獸用抗生素之產品，以維護人民食安及公安權益。伴隨中國大陸的禁抗政策明確，達邦益生菌系列產品「達邦來富」，可望成為日後禁抗市場的明日之星，商機無可限量，與產業共同迎接無抗養殖新紀元！達邦蛋白漳州廠目前已陸續接獲國際大廠訂單，下半年有望達成7成以上現有產能利用率，成為未來營收及獲利的成長動能。

抗生素 營收 疫情

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