日月潭打卡飯店新選擇 住「皇宮古堡」不用到歐洲

座落於日月潭伊達邵碼頭，最新的「皇后古堡飯店」盛大開幕，業者表示，隨著台灣國內疫情趨緩，後疫情時代來臨，還不能到國外旅遊，那就到充滿歐式風情的日月潭皇后古堡飯店，感受一秒到歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。

皇后古堡步行即可直接抵達伊達邵碼頭，絕佳的地理位置，讓遊客飽覽壯闊的日月潭環山湖景。即日起，皇后古堡特別推出開幕早鳥優惠方案，且加贈日月潭遊湖船票，讓日月潭之旅更輕鬆愜意。

日月潭皇后古堡投資約3億元，歷時5年打造，以華麗古堡風格為主題，飯店外的雕花牆面、羅馬柱呈現經典歐式建築元素，飯店旁迴廊在夜晚點燈後更是浪漫，每個角落都營造出濃濃的歐式氛圍。

打造這座飯店的女主人，是在台14線經營休息站的「秀玉阿嬤」，她見證了日月潭的興衰，期待能為家鄉付出一份心力，也因為熱愛中西方宮廷的歷史，皇后古堡可說是秀玉阿嬤人生夢想的集結。

飯店內千萬打造的歐式裝潢大廳，華麗宮廷風擺飾十分吸睛，訂製水晶吊燈由歐洲海運來台，而大廳空間特別挑高並引入自然陽光，以經典皇室配色─藍與金的主色調迎接貴客到來，黑白相間的菱格紋地板，訂製的金邊沙發擺設，牆面壁爐呈現的臨場感，完美呈現皇宮貴族的生活日常。

皇后古堡在試營運期間，不只旅客，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借的方式，這也讓奢華大廳成為皇后古堡的另一亮點。

皇后古堡共27間客房，每間房除常見的數字編碼外，更以歐洲歷史知名皇族做為房間名稱，每間房斥資百萬打造，從鑲金邊的歐風鏡、床頭的雕花設計，甚至房內燈光都充滿歐式皇宮的金碧輝煌。

客房設備選用king Size床墊，亦提供精緻的在地日月潭紅茶包及精選濾掛咖啡，床頭使用的古董電話增添不少古典風情，歐式建築風格帶給旅客一場奢華的體驗。