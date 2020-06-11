快訊

搶先反制！宜縣議會通過提案 正名釣魚台為「頭城釣魚台」

藝人夏禕 領了錢招不到學生挨告要還酬勞

日月潭打卡飯店新選擇 住「皇宮古堡」不用到歐洲

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
黑白相間的菱格紋地板，訂製的金邊沙發擺設，牆面壁爐呈現的臨場感，完美呈現皇宮貴族的生活日常。記者宋健生/攝影
黑白相間的菱格紋地板，訂製的金邊沙發擺設，牆面壁爐呈現的臨場感，完美呈現皇宮貴族的生活日常。記者宋健生/攝影

座落於日月潭伊達邵碼頭，最新的「皇后古堡飯店」盛大開幕，業者表示，隨著台灣國內疫情趨緩，後疫情時代來臨，還不能到國外旅遊，那就到充滿歐式風情的日月潭皇后古堡飯店，感受一秒到歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。

皇后古堡步行即可直接抵達伊達邵碼頭，絕佳的地理位置，讓遊客飽覽壯闊的日月潭環山湖景。即日起，皇后古堡特別推出開幕早鳥優惠方案，且加贈日月潭遊湖船票，讓日月潭之旅更輕鬆愜意。

日月潭皇后古堡投資約3億元，歷時5年打造，以華麗古堡風格為主題，飯店外的雕花牆面、羅馬柱呈現經典歐式建築元素，飯店旁迴廊在夜晚點燈後更是浪漫，每個角落都營造出濃濃的歐式氛圍。

打造這座飯店的女主人，是在台14線經營休息站的「秀玉阿嬤」，她見證了日月潭的興衰，期待能為家鄉付出一份心力，也因為熱愛中西方宮廷的歷史，皇后古堡可說是秀玉阿嬤人生夢想的集結。

飯店內千萬打造的歐式裝潢大廳，華麗宮廷風擺飾十分吸睛，訂製水晶吊燈由歐洲海運來台，而大廳空間特別挑高並引入自然陽光，以經典皇室配色─藍與金的主色調迎接貴客到來，黑白相間的菱格紋地板，訂製的金邊沙發擺設，牆面壁爐呈現的臨場感，完美呈現皇宮貴族的生活日常。

皇后古堡在試營運期間，不只旅客，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借的方式，這也讓奢華大廳成為皇后古堡的另一亮點。

皇后古堡共27間客房，每間房除常見的數字編碼外，更以歐洲歷史知名皇族做為房間名稱，每間房斥資百萬打造，從鑲金邊的歐風鏡、床頭的雕花設計，甚至房內燈光都充滿歐式皇宮的金碧輝煌。

客房設備選用king Size床墊，亦提供精緻的在地日月潭紅茶包及精選濾掛咖啡，床頭使用的古董電話增添不少古典風情，歐式建築風格帶給旅客一場奢華的體驗。

疫情趨緩，不能出國旅遊就到充滿歐洲風情的日月潭皇后古堡飯店，感受一秒到歐洲湖畔皇室城堡氛圍。即日起，日月潭皇后古堡飯店特別推出開幕早鳥優惠再贈日月潭遊湖船票，非常超值。

隨著疫情趨緩，日月潭再度湧現遊客人潮。記者宋健生/攝影
隨著疫情趨緩，日月潭再度湧現遊客人潮。記者宋健生/攝影
皇后古堡共27間客房，每間房除常見的數字編碼外，更以歐洲歷史知名皇族做為房間名稱。記者宋健生/攝影
皇后古堡共27間客房，每間房除常見的數字編碼外，更以歐洲歷史知名皇族做為房間名稱。記者宋健生/攝影
不只旅客，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借方式，這也讓奢華大廳成為皇后古堡的另一亮點。記者宋健生/攝影
不只旅客，甚至有許多攝影團隊、Cosplay玩家與網紅不斷詢問拍攝場地租借方式，這也讓奢華大廳成為皇后古堡的另一亮點。記者宋健生/攝影
打造這座飯店的女主人，是在台14線經營休息站的秀玉阿嬤(坐者)。記者宋健生/攝影
打造這座飯店的女主人，是在台14線經營休息站的秀玉阿嬤(坐者)。記者宋健生/攝影
每間房斥資百萬打造，從鑲金邊的歐風鏡、床頭的雕花設計，甚至房內燈光都充滿歐式皇宮的金碧輝煌。記者宋健生/攝影
每間房斥資百萬打造，從鑲金邊的歐風鏡、床頭的雕花設計，甚至房內燈光都充滿歐式皇宮的金碧輝煌。記者宋健生/攝影
充滿歐式風情的日月潭皇后古堡飯店，讓旅客感受一秒到歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。記者宋健生/攝影
充滿歐式風情的日月潭皇后古堡飯店，讓旅客感受一秒到歐洲湖畔古堡莊園的浪漫氛圍。記者宋健生/攝影

日月潭 疫情

延伸閱讀

日月潭漁會復育原生種魚類 將放養總統魚

日月潭景聖樓因疫情歇業 這家新飯店熬到解封10日開業

日月潭清淤排砂 監委擔心影響濁水溪中下游揚塵

日月潭萬人泳渡今年9月20日舉辦 縣府多道下水前管控

相關新聞

珠寶設計師ANNA HU獻愛心 佳士得慈善拍賣助抗疫

新冠肺炎疫情在全球各地造成許多影響，不同領域的有力人士紛紛伸出援手，包括出身台灣的國際珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）...

網購高價珠寶的時代來臨！DE BEERS開先河 750萬送到家

疫情無疑加速了全球精品數位化的腳步。高價的精品紛紛開始透過不同網路平台販售，不過單價較高的珠寶，因為需要克服物流、商品鑑...

特力集團16大品牌首度合體特賣1折起 三明治機千元有找

代理許的國際家居品牌的特力集團，將首度在6/17～6/30於新光三越台北南西店一館9樓活動區舉辦代理品牌FAMILY S...

孫芸芸女兒神複製父母基因 也複製媽媽品味愛上寶格麗

微風集團董事長廖鎮漢與名媛孫芸芸的千金廖思惟（Trinity）自年初首度公開亮想以來，就成為時尚媒體圈的焦點。廖思惟遺傳...

歐陸唯一Grand Seiko旗艦店進駐芳登廣場

自從2017年，Grand Seiko正式從SEIKO旗下系列獨立，便開始了品牌重新定位之路，找來女星天海祐希擔綱亞洲代...

夏天男神就要留長髮！井柏然、吳亦凡、王源變瀟灑鮮肉

一提到男人的髮型，大致上就分兩派，走帥氣俐落的短髮，以及瀟灑風格的中長髮，不少男人在夏天都會想剪一頭俐落短髮或寸頭，增加...

國外旅遊超前佈署 兩地時間GMT腕表 讓心放空飛高高

雖然多數大型活動、公共場所已經解禁，國內旅遊人數呈倍數成長，但不少人想飛去國外的心情依然躍躍欲試。在決定機票跟飯店之前，...

GODIVA黑巧克力流心雪糕升級回歸 7-ELEVEN獨賣限量30萬支

已經與GODIVA合作推出多款話題冰品、熱飲的7-ELEVEN，今年再度聯手GODIVA，獨家推出2款華麗升級的黑巧克力...

正版授權 哈利波特3D拼圖來了

《哈利波特》小說於1997年首次問世，今年將屆滿23周年。在電影中飾演「榮恩」一角的英國演員魯柏葛林特也在今年迎接寶貝女...

中西合併！老先覺開賣「松露火鍋」　3種口味可以選

創立於2009年的連鎖個人鍋物「老先覺」，近年積極轉型，除了打造二代店型外，還開始成立「MINI店型」，主打更年輕化、個...

必拍！摩斯加碼3款「史努比打卡牆」 合照抽馬克杯

摩斯漢堡繼5月底新推出一系列史努比套餐加價購活動之後，再度宣佈將於全台30間門市推出「史努比拍照牆」，共計有3款設計讓粉...

櫻花妹夏天肌膚「冷白皮」曬不黑！快學3招養出白皙肌

到了夏天，陽光照射下，許多人的膚色都會變黑，但日本櫻花妹，在夏天卻都還是「冷白皮」，發現卻沒有變黑，膚色依然是冷色調的白...

熱門新聞

扯！台鐵車廂今傳「無人駕駛」 基層：非首次溜逸事故

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

三倍振興券將上路 中華郵政規畫全台1299間郵局周六加班

樓下住戶菸味飄上樓怎辦？ 內行人曝方法一下沒菸味

撞見「小姑介紹異性朋友給丈夫」 妻怒：不是開玩笑就是沒道德

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。