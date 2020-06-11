大環境不確定性高 大亞董座：今年專注本業
大亞（1609）今（11）日召開股東會，通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.3元。今年因新冠肺炎疫情關係，大亞上半年營運展望相對保守，大亞董事長沈尚弘表示，面對大環境不確定因素，今年將專注本業，整合國內外集團資源和力量，以增加經營績效；開發國內外長期合作客戶，減少未來的衝擊。
大亞生產各式電線電纜、漆包線、IC封裝用材料等產品，今年新事業發展重心將擺在太陽能發電，子公司心忠電業籌設的台南學甲太陽能電廠籌設案，預計年底併聯發電，裝置容量為76MW。隨著明年躉購電價收入增加，大亞預估售電營收占比可望增加至2到3%。
展望今年，沈尚弘指出，面對美中貿易戰及其它未來不確定的國際性因素，專注於鞏固本業，追求財務的穩定性，行有餘力再尋求轉投資事業。另外，漆線事業群新產品的推廣已有斬獲，持續突破日本、印度市場及東南亞市場新客戶開發；藉由開發不同材料特性之銅材，以利製作不同作業特性的封裝線材，以符合客戶需要。
大亞5月營收為14.56億元，年減4.54%；今年1到5月累計營收為68.9億元，年減8.07%。大亞首季受惠稅後純益為1.4億元，年增22.36%。
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