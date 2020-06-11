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跨境需求熱 網家旗下跨境電商比比昂近期訂單激增

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
比比昂推日本代標代購下單免服務費活動，更攜手日本古著服飾Bazzstore獨家聯名活動，減輕跨境購物負擔，滿足全台消費者對跨境購物的期待。圖／網家提供
比比昂推日本代標代購下單免服務費活動，更攜手日本古著服飾Bazzstore獨家聯名活動，減輕跨境購物負擔，滿足全台消費者對跨境購物的期待。圖／網家提供

今年初全球疫情蔓延，消費者出國頻率大幅降低，透過跨境購物平台採購國外商品的需求日益增加，帶動網路家庭（8044）旗下Bibian比比昂跨境電商服務站上搜尋量成長近40%，因療癒商機興起，使海賊王、鬼滅之刃、寶可夢等模型公仔收藏價值高，尤以日本動漫與卡通相關關鍵字搜尋度持續攀升，同時亦推升流量與新增會員比例增加，刺激買氣飆高、短時間內訂單激增。

進一步分析站上銷售趨勢，比比昂表示，受到近期海外各地疫情影響，許多女性消費者傾向以代購方式滿足滿足藥妝與美容家電商品的補貨需求，帶動近期女性消費者比例快速提升，女性消費者比例已經與男性平分秋色，且比比昂即日起到6月30日，推出日本代標代購下單免服務費活動，6月18日前代標精品名牌飾品滿額再享國際空運費0元，減輕消費者跨境購物的負擔，將滿足全台消費者對跨境購物的期待。

比比昂指出，全球疫情尚未緩解，海外旅遊仍受限，消費者對於海外商品的採購需求紛紛轉向跨境購物平台，促使跨境代標代購服務買氣熱絡。進一步觀察站上代標代購銷售狀況，以釣竿釣具、SABBATICAL帳篷等戶外活動用品類熱銷，主因近期台灣防疫有成，消費者紛紛走向戶外，但為了保持適當社交距離，傾向安排釣魚、露營等遠離人群的戶外行程，使戶外活動相關周邊用品詢問度提升，加上受到夏季天氣炎熱、梅雨季來臨等因素影響，亦帶動站上季節性商品銷量表現突出，像是除濕機、VAPE電池式驅蚊器等相關產品搜尋量同步增加。

此外，依交通部觀光局統計，國人最愛造訪國家連四年以日本居冠，使消費者對於日貨的採購需求提升，其中日本藥妝種類齊全且多樣化，可滿足不同的消費者需求，而現代消費者重視生活質感，各式美容家電發展蓬勃，成為許多女性消費者生活上的必備幫手，像是透過VONMIE坐著爬山EMS美腿儀，可以低頻電波刺激腿部肌肉，在家也能輕鬆維持腿部線條，人氣高漲受到愛美的女性消費者歡迎。

網家日前也公告今年（2020）5月合併營收35.67億元，月增13.6%，年增17.23%，創歷年同期新高紀錄；累計前五個月合併營收173.87億元，年增15.45%。

網家表示，5月營收主要受惠旗下PChome 24h購物夏季家電銷售激增和母親節禮品買氣推升，帶動亮眼佳績表現。B2C網購長期布局女性經濟顯見成效，女性消費者占比已超過50%，且多以25~44歲年輕族群佔多數。此外，陸續推出行動端專屬優惠及提升使用者體驗，5月行動端占全站流量近70%，帶動業績持續攀升，積極加強創新營銷活動及活潑社群媒體宣傳，與多元品牌結盟產生綜效，有效吸引年輕消費者目光。

網家陸續深化消費者體驗，Pi 拍錢包繼續擴增超過18萬店點的使用情境，全新拓展各連鎖通路如屈臣氏、POYA寶雅、寶家五金百貨、棉花田等，同時也進軍清心福全、怡客咖啡等連鎖飲料店，Pi 拍錢包持續滿足數位生活，動態布建PChome生態圈。

代購 疫情

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