會展大解封！兩個月內50場消費展陸續登場

會展產業大解封，國內消費展有望大舉啟動，未來兩個月將有50場以上的大小型消費展陸續登場，可望重振後疫情時代內需產業動能與商機！

在台灣新冠肺炎疫情趨緩的前提下，中央流行疫情指揮中心宣布松綁台灣防疫措施，今（11）日由貿易局及貿協共同舉辦「2020會展解封宣示記者會」，現場邀請中華民國展覽曁會議商業同業公會、中華國際會議展覽協會、各會展場館營運單位及主辦單位共同宣示，在遵守防疫新生活運動的原則下，重啟會展活動，刺激商機。

自新冠疫情於農暦新年假期升溫後，展覽及活動舉辦數量幾乎歸零，會展場館及主辦單位都遭受前所未見的挑戰。

在宣示解封後，重新展現累積的會展能量，目前預估全台6-7月將有近50場的大小會展活動接續登場，除有關於飲品、烘焙、寵物用品、戶外運動、電玩電競的展覽外，也有各式演唱會、學會等活動，歡迎廠商及民眾，重回會展場館，展現後疫情時代的內需實力。

國貿局局長陳正棋表示，會展產業長久以來為台灣帶來龐大的經濟效益，但受本次疫情重創，政府相當重視，也因此提供了相對應的紆困方案,期能提供即時的支持，但目前邊境管制仍無法鬆綁，會展產業的挑戰仍未結束，期許政府與民間能夠攜手合作，一起度過難關。

貿協秘書長葉明水也在現場謝謝政府對會展產業的重視，並說明貿協在危機中尋找轉機的努力，除了謹慎開放實體場館外,也積極推動「數位貿易輔導」、「數位貿易學院」、「線上小型機動拓銷會」、「線上虛擬展館」及「線上採購洽談會」等各種業務，希望能夠整合資源,克服疫情影響,持續推廣台灣優質商品拓銷全球。

貿協表示，會展產業自中央流行疫情指揮中心於3月19日禁止外籍旅客來台及3月25日建議停辦室內100人、室外500人以上之集會以避免群聚感染後，即受到嚴重的衝擊。目前雖國內集會管制措施鬆綁，但在邊境管制未解除前，國際會展活動仍需配合中央疫情指揮中心的政策調整。