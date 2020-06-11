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波力-KY5月營收1.5億、年增六成 汽車輪圈拚下半年出量

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

波力-KY（8467）公告5月營收1.5億元，月增率100.25%，年增率60.67%，創下今年以來新高。公司表示，5月營收大幅成長主要是曲棍球桿代工出貨成長挹注，由於先前美加封城，影響出貨，隨著各國陸續解禁，先前遞延訂單開始出貨，帶動營收表現。波力-KY今日股價在業績利多發酵下，跳空漲停，盤中並成功鎖在漲停價位。

波力-KY為全球最大碳纖維冰上曲棍球桿廠，不過，近年多角化經營，並跨足汽車產業，生產碳纖維汽車輪圈。波力-KY表示，碳纖維汽車輪圈的生產設備截至上月底已有4台，預計本月底會有10台的規模，待生產設備全數到位，有助第3季出貨成長。相較於目前的小量生產，下半年可望看到出貨量明顯成長。

此外，看準中國水上運動體育旅遊的發展，波力也與知名地產管理顧問公司攜手合作，要在中國規劃蓋6座「波力城市潛水館」，第一座「重慶華僑城專案」已經啟動，預計下半年動工。

波力-KY代工產品以冰上曲棍球桿為主，合作對象為全球冰上曲棍球第一品牌、市占率超過40%以上的Bauer Hockey。公司表示，將持續以碳纖維為核心進行產品多角化，跨足其他複合材料產品，且強化自有品牌發展。在碳纖維運動用品上仍將配合Bauer Hockey的營運計畫拓展，而在品牌營運計畫上則持續透過線上線下的商務整合及結合大型運動中心的品牌創造綜效。

曲棍球 營收

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