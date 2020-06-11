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航空業寒冬…華航、長榮靠貨運苦撐 國泰第二波無薪假

聯合報 / 記者侯俐安曹悅華何醒邦謝蕙蓮／台北報導
因反送中抗爭和新冠肺炎疫情重創，國泰航空擬實施新一輪高層減薪，及第二輪員工自願性無薪假計畫。 （中通社）
因反送中抗爭和新冠肺炎疫情重創，國泰航空擬實施新一輪高層減薪，及第二輪員工自願性無薪假計畫。 （中通社）

國內防疫解封，但各國邊境多未鬆綁，航空業仍在水深火熱中，華航長榮只能倚賴貨運苦撐。國際航空運輸協會已提出警告，全球運載量最快要到二○二四年，才能恢復疫情爆發前的水平。

航空界人士直言，只要邊境持續封鎖、客機無法恢復，航空產業衝擊將持續擴大。華航、長榮、星宇合計獲得政府提供五〇○億元融資貸款信用保證，華航、長榮也陸續發行一○○億元公司債，不過一家公司分到二○○多億紓困貸款，恐怕六月就將燒完。若年底前全球疫情沒有改善、政府也未再挹注，航空業岌岌可危。

星宇航空七月一日開航沖繩及宿霧也確定延期。星宇航空公關長聶國維說，當時跟日本國土省申請一定要押日期，但真正開航日期仍要視疫情發展，因為台、日兩地都尚未解封，截至目前有困難。至於宿霧萬事具備，可惜礙於同樣尚未解封，開航時間也未定。

星宇航空董事長張國煒的航空夢頻頻受挫，購物網站「星宇小舖」卻很熱鬧，昨晚開賣限量紀念Ｔ恤，同樣引發話題。星宇公關室經理劉俐彣說，星宇小舖目的不在賺錢，而是著重與粉絲交流、培養感情，產生認同度與好感。

國泰航空前天公布港幣三九〇億元資本重組計畫後，短期還計畫實施新一輪高層減薪，及第二輪員工自願性無薪假計畫，等於變相減薪百分之十一。台灣籍國泰空服員指出，希望經過這次無薪假，公司能盡早度過難關。

疫情 長榮 華航

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