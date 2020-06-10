寶雅5月營收歷史同期新高 東區忠孝復興店6/13開幕
寶雅（5904）今（10）日公告5月營收13.2億元，年增5.4%，創歷史同期新高。寶雅表示，因該月多開四家寶雅，達234家，加上九家寶家，並推出集點換購，公司適時推出點數加倍送的行銷活動，增加業績和來客數。
另外，寶雅前進東區的忠孝復興店將於6月11日試營運，6月13日正式開幕，預期可再帶動另一波成長動能。寶雅10日股價以595元平盤作收。
至於6月開店計畫，將開出七家店，包括寶雅六家與寶家一家；至於寶家前進大台北的計畫，寶雅表示，上半年暫時沒有找到適合的點，持續找點中，第4季有望在大台北開出，寶家物流中心也預計今年7月啟用。
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