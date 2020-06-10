星宇粉搶一波 限量T晚間9點開賣啦
星宇航空7月飛沖繩雖然被迫延後，星宇的腳步並未停下，旗下購物網站「星宇小舖」今（10）日晚間9點，將首賣限量700件的紀念T恤，據悉，不少粉絲已經守在電腦前，準備搶一波，看來限量T又要秒殺了。
星宇原訂定6月11日復飛馬來西亞檳城，7月新開航日本沖繩，受到新冠肺炎疫情影響，均被迫延後；至於澳門航線雖已在本月2日復飛，但因我仍未對澳門解禁，載客數都只有個位數。
因為新冠疫情的衝擊，全球航空業均大傷，才開航沒多久的星宇，遭遇疫情後，營運也全面停擺，但旗下的星宇小舖還是維持「動能」，不斷與粉絲互動，開發新商品，目前已上架40多項，除了紀念品、旅行頸枕、保溫瓶，還有文青設計風的文具用品。
除了開發商品，網路行銷也是星宇的強項，旗下的超強小編就是關鍵，不定期推出「老闆」張國煒的動態消息，讓粉絲們嗨到最高點，維持星宇的品牌熱度。
不久前，很多人私訊小編，詢問星宇是不是很慘？接著小編就「爆料」，貼出張國煒親自趴在地下用吸塵器打掃辦公室的照片，對粉絲大爆説，K董一大早就在公司裡當「吸塵男孩」，連辦公桌下和冰箱角落都不放過。那一張照片，瞬間在網路上造成轟動，也贏得了不少回應與讚聲。
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