旅行社5月營收慘澹 最慘年減99.9%

國旅解封，但國境仍封鎖，以國際旅遊為主要業務的旅行社，5月營收均慘澹，多數年減逾九成，最慘的山富旅行社，5月營收僅38萬元，年減逾99.9%。業界就說，旅行社的慘況是，不僅無米可炊，連柴火也快燒光了。

旅行社業者說，5月是最難捱的一個月，新冠疫情從1月下旬大爆發，前三個月營收雖然逐漸遞減，但都還有旅遊訂單，疫情最慘的4月也還有部分應收款項挹注，但5月可說是「顆粒無收」，6月看起來狀況仍未改變。

旅行社龍頭雄獅近期率先公告5月營收僅6,382萬元，跟去年同期的27.72億元相較，年減逾97%，前五月營收僅46.1億元，年減63.1%。重點是，雄獅還有國旅、通路與餐廳業務，營收也僅剩下去年同期的不到3%，慘況可以想像。

其他旅行社，如山富、五福的5月營收年減均逾99%，好一點的鳳凰，5月營收也僅1,062萬元，年減幅度也高達96.3%，前五月營收約3.95億元，也較去年同期大減逾63%。

再看五福、山富，五福旅遊今年5月營收僅469萬元，去年同期還有6.17億元，年減幅度達99.2%，前五月營收約8.96億元，年減也達到67.7%。

最慘的是剛掛牌不久的山富旅遊，今年5月營收只剩下38萬元，跟去年同期的4.66億元相比，衰退幅度竟達99.9%，前五月營收也僅剩下7.4億元，較去年同期的21.8億元，衰退幅度逾66%。

狀況比較好的，可能是雄獅，在疫情爆發後，該公司董事長王文傑即「超前部署」，為了維持企業永續經營的概念，3月20日的董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，高階主管也自請減薪最高五成，讓命懸一線的公司仍有一線生機。

不久後的4月下旬，王文傑更宣布，雄獅集團全面轉型，從旅遊集團轉型為生活產業集團。因應轉型，雄獅董事會還決議將發行國內第一次無擔保轉換公司債，預估發行金額約7億元，這是雄獅成立43年來首度發債。為公司撐過產業寒冬儲備糧草。

不過，業界指出，雄獅家大業大、多年儲備的囤糧還夠用，加上該公司跨入電商零售、餐飲通路、國旅等領域，在國內疫情解封後，還可以賺一點國旅財，其他旅行社能不能撐過去，除了自助外，就要看老天爺幫不幫忙了。