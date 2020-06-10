旅行社5月營收慘澹 最慘年減99.9%
國旅解封，但國境仍封鎖，以國際旅遊為主要業務的旅行社，5月營收均慘澹，多數年減逾九成，最慘的山富旅行社，5月營收僅38萬元，年減逾99.9%。業界就說，旅行社的慘況是，不僅無米可炊，連柴火也快燒光了。
旅行社業者說，5月是最難捱的一個月，新冠疫情從1月下旬大爆發，前三個月營收雖然逐漸遞減，但都還有旅遊訂單，疫情最慘的4月也還有部分應收款項挹注，但5月可說是「顆粒無收」，6月看起來狀況仍未改變。
旅行社龍頭雄獅近期率先公告5月營收僅6,382萬元，跟去年同期的27.72億元相較，年減逾97%，前五月營收僅46.1億元，年減63.1%。重點是，雄獅還有國旅、通路與餐廳業務，營收也僅剩下去年同期的不到3%，慘況可以想像。
其他旅行社，如山富、五福的5月營收年減均逾99%，好一點的鳳凰，5月營收也僅1,062萬元，年減幅度也高達96.3%，前五月營收約3.95億元，也較去年同期大減逾63%。
再看五福、山富，五福旅遊今年5月營收僅469萬元，去年同期還有6.17億元，年減幅度達99.2%，前五月營收約8.96億元，年減也達到67.7%。
最慘的是剛掛牌不久的山富旅遊，今年5月營收只剩下38萬元，跟去年同期的4.66億元相比，衰退幅度竟達99.9%，前五月營收也僅剩下7.4億元，較去年同期的21.8億元，衰退幅度逾66%。
狀況比較好的，可能是雄獅，在疫情爆發後，該公司董事長王文傑即「超前部署」，為了維持企業永續經營的概念，3月20日的董事會決議，全體董事與董事長將不領取2019年的酬勞，高階主管也自請減薪最高五成，讓命懸一線的公司仍有一線生機。
不久後的4月下旬，王文傑更宣布，雄獅集團全面轉型，從旅遊集團轉型為生活產業集團。因應轉型，雄獅董事會還決議將發行國內第一次無擔保轉換公司債，預估發行金額約7億元，這是雄獅成立43年來首度發債。為公司撐過產業寒冬儲備糧草。
不過，業界指出，雄獅家大業大、多年儲備的囤糧還夠用，加上該公司跨入電商零售、餐飲通路、國旅等領域，在國內疫情解封後，還可以賺一點國旅財，其他旅行社能不能撐過去，除了自助外，就要看老天爺幫不幫忙了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言