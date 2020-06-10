大陸車市回升 麗清5月營運回穩

LED車燈模組廠商麗清科技（3346）公布2020年5月合併營收3.27億元，年減7.4%。隨著大陸新車銷售市場逐步回溫，帶動客戶良好的備貨力道，5月營收站穩3億元以上；累計2020年1至5月合併營收13.55億元，較去年同期減少22%。

麗清表示，5月營收保持3億元以上水準的重要關鍵在於主要客戶針對旗下LED車燈模組產品的備貨力道展現良好動能，生產基地上海廠與東莞廠平均產能稼動率保持在85%的水準。

麗清觀察在後疫情時代零接觸推進民眾偏向自行開車代步的趨勢，加上中國五一期間品牌車廠相繼推出大幅度的降價促銷活動和政策紅利的出台，創造大陸地區新車銷售市場逐步復甦的跡象。

在汽車產業朝向節能環保、電動車等技術進程，以及車燈功能性與電子複雜度增加下，訂單的需求明顯提高，麗清有望隨著主要客戶拉貨力道拉升，良好的業績成長對公司整體營運注入正向的動能。

雖今年因疫情對整體營運面臨艱難的挑戰，但LED車燈市場滲透率提升的趨勢仍明確，有助於公司保持良好的訂單能見度。