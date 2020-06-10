網美聖地！新天堂樂園推二手市集 業績王獎金上看3萬

國內防疫有成，台開提倡善經濟概念之疫後「新經濟時代」到來，體現環保、分享經濟、循環經濟，並將於6月25日端午節起到暑假期間，天天於花蓮新天堂樂園之ROCK PARK貨櫃與停車場，推出二手市集「搶錢大作戰」來搶市，歡迎企業或個人到花蓮，加入二手貨櫃與攤商市集，共創三倍振興券消費加碼優惠綜效。

台開集團董事長邱復生指出，疫後新經濟時代重點是環保與分享，也就是分享經濟與循環經濟，個人體內環保就是增加自身免疫力，也是最好的防疫方式，而二手市場就是帶出環保新經濟價值，更是循環經濟的一環，以前製造、消費後就丟棄的線性習慣，加速地球資源消耗，變成以再生、再利用、再改造之「分享循環經濟」，也符合節能減碳與撙節開支。

邱復生指出，二手市集之搶錢大作戰，巿集分為二手貨櫃、二手攤商兩大場域，可將家中二手或復古珍貴商品，只要符合循環經濟商品都可以拿來賣，包括留聲機、復古手機等，同時計劃安排網紅與線上直播銷售。並將舉辦「分享王」比賽，每月業績前3名之攤位，將分別頒發3萬元、1萬5000元與5000元獎金，也期望以後變成常態的二手貨櫃市集。

此外，響應行政院全力促進國旅消費，振興經濟目的，新天堂樂園推出振興3倍券加碼優惠方案，凡於新天堂樂園、二手貨櫃攤商市集等，凡消費滿3,000元，就加送價值1,300元折價券，如:冰淇淋、溜滑梯、電影票買一送一、主題餐廳麻不辣、樂山海、糖朝滿千贈200、美食街之知滋味麵劇場送小菜等優惠。

除了二手市集搶市外，更歡迎大家到花蓮洄瀾灣露營，露營場地約500坪，約可容納20組露營，有水、電、洗手間與露營棧板等設備，僅酌收清潔費，可在園區開心農場內騎馬、觀賞可愛動物、賞日出、看豐富水鳥生態等，這幾天園區才誕生一隻小梅花鹿，足證園區純淨豐富生態。同時開放企業在洄瀾灣戶外舉辦大型活動，包括演唱會、企業表揚大會等，歡迎大家事先報名。