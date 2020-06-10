葡萄王5月表現穩合併營收MOM成長15.44%

葡萄王生技5月整體營收7.76億，月增15.44%，年增-5.82%，1-5月累計營收年增-3.96%。葡萄王整體合併營收，隨著台灣疫情趨緩逐月回升，三大事業體MOM同步成長，葡萄王對下半年展望，仍審慎樂觀看待。

圖／葡萄王生技 提供

母公司台灣葡萄王5月份仍維持成長力道，年增3.56%，1-5月累計年增32.58%。自有品牌表現亮眼，5月份YOY成長28%，1-5月累計年增38%；海外代工５月受東南亞部分國家鎖國政策影響供應鏈出貨排程，導致多筆原本需出貨至新加坡、馬來西亞訂單往後遞延，進而影響母公司成長力道，不過葡萄王表示整體成長動能可望反映於Q3。6月份機能性飲料搶搭夏日熱潮及手遊旺季，聯名推出康貝特x三國群英傳活動；保健食品將以「益生菌」、「薑黃」為主力，陸續推出相關媒體規劃。Q3各項企劃活動緊鑼密鼓籌備中，包含7月份起「PowerBOMB爆能能量飲料」將在四大超商全面上架；瞄準國內解封後，第一波暑假露營熱潮，實體通路企劃滿額贈馬卡龍露營鋼杯，再抽HELLO KITTY商品拉抬銷售。明星商品「薑黃」規劃推出夜間版，專打晚睡代謝差族群，與日版薑黃搭配24小時全天候代謝，效果更好，勢必帶動一波銷售。

子公司台灣本土第一大直銷葡眾，年後即配合防疫暫停所有課程訓練，連帶影響4、5月業績，因而1-5月累計年減3.15%，但本月MOM增加17.74%。受惠疫情趨緩，5/26起各中心配合相關防疫規範，恢復疫情前各項活動，加上6/15益生菌牙膏及口腔噴劑二項新商品即將上市，預期下半年度營收表現可望穩定向上回升。

上海葡萄王5月營收人民幣YOY雖成長，唯受去(108)年匯兌利率約4.6至今(109)年僅剩4.2浮動影響，新台幣年增-6.99%，月增率則表現穩健上升2.86%。隨著各國陸續解封，6月的營收回升的速度可望較5月出色。

全民防疫期間，除了勤洗手、戴口罩等外在防疫措施做足外，提升內在免疫保護力更是關鍵。葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，以「健康專家，照顧全家」品牌使命，提供優質、健康的產品，陪伴大家挺過這一波疫情。