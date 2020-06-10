打造全新微型門市 星巴克LINE帳號上線

串聯行動消費新趨勢，繼星巴克星禮程APP上線、並陸續開通FB、IG等社群外，星巴克LINE帳號也正式上線。星巴克表示，LINE帳號打造顧客專屬的全新微型門市，從品牌新訊到優惠的數位活動，全都可以自星巴克LINE帳號內得知，以最便利的LINE帳號融入消費者需求。

星巴克LINE帳號耗時近一年，星巴克表示，整合目前現有的數位科技，除能了解目前焦點新品、搜尋附近門市、成為星禮程會員、同時亦整合原先的社群專屬送禮平台「LINE Pay星巴克星意禮」，提供社群C2C送禮需求；最便捷的部分，是將目前星巴克的數位活動整合進來，顧客可於星巴克LINE帳號內選單「我的優惠券」中找到目前所有參與數位活動累積的優惠票券，並可直接出示手機優惠券兌換，將線上線下互通融合，為顧客提供更全方位且操作簡便的數位體驗服務。

星巴克LINE帳號已在募集好友中，只要鍵入星巴克LINE帳號「@starbuckstw」、或是搜尋「星巴克Starbucks」加入成為星巴克LINE好友，可獲得品牌新訊。