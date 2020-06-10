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準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

富邦媒、博客來衝刺618年中慶 momo購物網目標成長五成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo購物網「618年中暖身慶」於10日登場。 圖／擷自momo購物網
momo購物網「618年中暖身慶」於10日登場。 圖／擷自momo購物網

電商618年中慶正如火如荼展開，消費者購物力蓄勢待發。富邦媒（8454）旗下momo購物網瞄準年中慶商機，「618年中暖身慶」於今（10）日登場，首波強打「八大品類日」，並訂出檔期目標，預估各大優惠活動將帶動今年「618年中狂歡季」業績較去年同期成長50%。

統一超（2912）旗下博客來也表示，今年首度將活動時間延長為18天，以「下殺一半」做為主要促銷活動，預期可帶動全館活動業績成長近一成。

618電商購物節是僅次於「雙11」的電商促銷檔期，是電商業的年中高峰。富邦媒表示，今年上半年受疫情影響，消費習慣轉移網路購物，購物網上半年繳出亮眼的成績，其中，momo攜手品牌合力造節舉辦「超級品牌日」，今年上半年已成功舉辦數十場，品牌業績最高可較日均成長137倍。接下來的重頭戲為今年618年中狂歡季，預期將帶動6月業績表現。

博客來表示，此次檔期活動主打夏日四爽，涼爽家電、爽口美食、清爽穿搭、乾爽防曬防蚊小物、以及防疫新生活日常清潔消毒、洗手乳、口罩週邊等用品等，參展書籍及百貨商品總數量超過上百件。端午節邁入倒數1個月，也同步推出端午肉粽預購活動共同搶攻節令商機。

博客來表示，瞄準今年「中局之戰」年中購物節，並找來宅女小紅、不朽、地表最強敗犬，三位人氣暢銷作家獨家合作，推出生活哲研所13號自製商品「小心看見真心話（襪）」，將作家金句結合情境設計在襪子上，透露獨特的生活哲學。

電商 富邦媒 博客來 momo

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