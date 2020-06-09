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大飲平鎮廠製程洗瓶水誤排放廠區雨水溝 遭罰340.2萬元

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
大飲（1213）今（9）日公告，公司平鎮工廠因製程洗瓶水誤排放廠區雨水溝，經桃園市環保局依水汙染防治法罰鍰340.2萬元。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影
大飲（1213）今（9）日公告，公司平鎮工廠因製程洗瓶水誤排放廠區雨水溝，經桃園市環保局依水汙染防治法罰鍰340.2萬元。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影

大飲（1213）今（9）日公告，公司平鎮工廠因製程洗瓶水誤排放廠區雨水溝，經桃園市環保局依水汙染防治法罰鍰340.2萬元。

去年1月15日環保局派員稽查，查獲大飲平鎮廠封瓶製程有廢水產生，惟未納入廠區廢(汙)水處理設施處理，且未登載於許可文件內，而排放至廠內雨水溝後流至廠外溝渠，並續流至下游(老街溪)。

大飲提到，變更廢水水措將封瓶製程廢水納入，並更改封瓶製程廢水管路將其納入廢水，已於去年7月12日改善完畢，環保局覆核通過。

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