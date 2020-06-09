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Google地圖推新功能 教用戶避開大眾運輸人潮

中央社 / 台北9日電
Google今天宣布在Google地圖Android版和iOS版的最新版本中，推出新功能，包括可以查看大眾運輸站在各時段繁忙程度的過往資料，或是查看車站的即時繁忙程度。圖／美聯社
Google今天宣布在Google地圖Android版和iOS版的最新版本中，推出新功能，包括可以查看大眾運輸站在各時段繁忙程度的過往資料，或是查看車站的即時繁忙程度。圖／美聯社

Google今天宣布在Google地圖Android版和iOS版的最新版本中，推出新功能，包括可以查看大眾運輸站在各時段繁忙程度的過往資料，或是查看車站的即時繁忙程度。

只要在Google地圖搜尋車站，或在地圖上輕觸所需車站，即可查看發車時刻表和繁忙程度資料，前提是車站有提供相關資料。

Google表示，目前世界各地都陸續展開不同階段的經濟重啟，對於必須安全前往工作地點的人們來說，在啟程前或旅途中能隨時掌握這些關鍵資訊變得至關重要。

Google曾在2月宣布會提供多項深入分析資訊，例如溫度、無障礙設施和列車上的保全措施，以及女性專用車廂等。這些資訊目前已陸續開放給全球所有使用者，而且可取得過往乘客的意見回饋，並提交自己的意見。

為協助世界各地的輪椅使用者在行前瞭解詳情，Google地圖還加入了更精細的無障礙資訊項目，讓使用者瞭解及提供相關資訊，包括哪裡有輪椅適用的出入口、座位和停車按鈕等。

Google表示，接下來幾週會透過啟用Google定位記錄的使用者，取得匿名彙整資料以提供新功能。

Google 保全 iOS

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