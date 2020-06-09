印度女力堀起 製藥巨頭獲安永企業家大獎

安永聯合會計師事務所今（9）日指出，今年安永世界企業家大獎由印度Biocon 生物製藥公司創始人暨董事長Kiran Mazumdar-Shaw奪得，她不僅打破當地性別不平等的限制，成功創辦企業，更致力為世界各地的患者提供可負擔的藥物，並善盡企業社會責任，獲得大獎肯定。

安永表示，「安永世界企業家大獎」以企業家奧林匹克之名享譽全球，今年首度改成線上舉辦，從全球包括台灣在內的41個國家及地區當中，挑選出46位當地安永企業家獎年度得主，並於安永世界企業家大獎線上節目中公布年度大獎得主。

安永表示，今年大獎得主Kiran Mazumdar-Shaw過去留學歸過後，卻因印度男女地位不平等，而無法被聘用，於是在1978年，她以美金500元的資金創辦Biocon 生物製藥公司，現在已擁有超過11,000名員工，成為印度最大企業之一，更是亞洲領先的生技公司之一，她不只成為印度生技公司的代名詞，更登上富比世「百大最有權勢女性」名單，以及時代雜誌「全球百大影響力人物榜」。

安永表示，Kiran Mazumdar-Shaw帶領Biocon已研發出僅需現在藥品三分之一價格的胰島素，她更努力持續達成研發出病患可負擔得起的名藥，以造福上百萬人之目標，亦領導企業推動健康照護、教育、科技、新創、公民與社會責任等層面，以善盡企業社會責任。

安永指出，去年度台灣安永企業家獎得主為佳世達科技董事長陳其宏，也代表台灣參與此線上盛會，其帶領集團創新突破格局，調整組織與管理架構，孕育醫療、解決方案等新事業，展現台灣卓越企業家精神。

安永表示，在新冠肺炎衝擊產業的現況之下，台灣電子產業設置在中國大陸的工廠有80％以上也面臨危機，而陳其宏也在疫情期間持續支援佳世達20個供應商，布局越南建立工廠；近十年間，更看中醫療事業將成未來高齡化社會的趨勢，持續發展醫療服務與醫療器材產業，創造價值轉型的綜效。