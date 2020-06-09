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雙美5月營收8,198萬元、年增64.85％ 創單月新高

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

雙美生技(4728)於今(9)日公布2020年5月合併營收為8,198萬元，受惠於中國實體醫美市場復甦狀況良好，帶動旗下膠原蛋白植入劑的出貨表現良好，推升雙美5月營收較上月及去年同期分別成長51.5％、64.85％，創單月歷史新高紀錄；累計2020年1至5月合併營收達3.07億元，年增56.43％。

雙美表示，隨著中國地區疫情防控得宜，整體經濟重啟恢復良好動能，消費者對於醫美之需求也逐步回復至以往水準，創造Sunmax雙美膠原蛋白植入劑出貨表現提升，挹注公司5月營收遞出月增、年增雙率成長的優異成績。

雙美亦逐步恢復於醫美診所及線下通路的行銷活動，近期已於雲南、成都、西安等地區舉行大大小小超過100場針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師學術交流會以及MC32膠原美塑療法研討會。

雙美進一步表示，為推進Sunmax雙美膠原蛋白的品牌力與市場份額，致力以膠原蛋白原料為基礎研發相關護膚品包含面膜、保養品等，擴增產品線的深度與廣度。

其中，Sunmax7號雙美塗抹式活性膠原蛋白保濕精華液，以人體膠原蛋白99.99％相似度的二代SPF豬膠原萃取，已於5月下旬於中國淘寶的電商平台上市，短短1日內即湧進超過2000盒的預購量。雙美期待膠原蛋白全新升級系列保養品，於今年第3季後陸續上架銷售，可望保養品成為驅動雙美整體營運規模持續擴大的另一隻腳。

展望2020年第2季，雙美維持審慎樂觀看法。隨著疫情在兩岸市場逐步走緩下，公司已積極展開線上、線下通路及學術交流會議等，拉高Sunmax雙美於兩岸市場的品牌力，同時聚焦MC32膠原美塑療程帶動雙美I號膚柔美的銷售業績增加，持續搶攻中國醫美市場。

膠原蛋白 營收 醫美

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